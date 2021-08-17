Сторонники турецкого присутствия в Ливии призвали кабмин нарушить мирное соглашение

Мисурата, 17 августа. Центральный военный округ сил западного региона призвал руководство страны пересмотреть работу Совместного военного комитета «5+5» (СВК) и дистанцировать его членов от обсуждения политических вопросов.

В заявлении оперативного штаба говорится, что работа СВК должна ограничиваться исключительно техническими аспектами, вопросами прекращения огня, координацией размещения войск и обеспечением открытия дорог, а также рассмотрением причин невыполнения решения ООН о выводе иностранных наемников с территории Ливии.

Центральный военный округ считает, что члены комитета не имеют права вмешиваться в политические дела и соглашения, подписанные с другими странами, а также в вопрос назначения или увольнения министров. Это входит в компетенцию главы правительства Абд аль-Хамида Дабибы.

Согласно заявлению, СВК не должен обращаться к Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) или к другим международным организациям и публично просить их оказать давление на Форум политического диалога или любую структуру, занимающуюся подготовкой законодательной основы для проведения декабрьских выборов.

Оперативный штаб призвал Президентский совет и премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) проанализировать деятельность членов Военного комитета и ограничить его работу решением конкретных вопросов.

Заявление военных поддержали их коллеги из Объединенного оперативного штаба западного региона под командованием обвиняемого в террористической деятельности Усамы аль-Джувейли. Они встали на защиту договоренностей, заключенных между расформированным Правительством национального единства (ПНС) и Турцией.

«Мы категорически отвергаем просьбу Комитета «5+5» заморозить соглашения и меморандумы о взаимопонимании, заключенные предыдущим законным правительством», – сказано в заявлении.

На прошлой неделе члены СВК провели заседания в Сирте в присутствии представителей ООН. В заявлении по итогам встреч они потребовали от властей заморозить все международные соглашения и меморандумы о взаимопонимании в военной сфере. Они объяснили, что это необходимо предпринять в соответствии с условиями договора о прекращении огня, подписанного в Женеве в октябре 2020 года.

Первым отреагировал на призыв Высший государственный совет (ВГС), возглавляемый представителем запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1 Халедом аль-Мишри. Его члены раскритиковали заявление Военного комитета и заявили, что последний вышел за рамки своей компетенции.

1 Организация запрещена на территории РФ.