Паралимпийская деревня открылась в столице Японии

Токио, 17 августа. Паралимпийская деревня начала работу в Японии за неделю до старта летних Паралимпийских игр.

Центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел развернули в Паралимпийской деревне в Токио, которая начала работу 17 августа. Торжественная церемония открытия была отменена из-за ситуации с COVID-19.

Организаторы оборудовали для участников турнира восемь тысяч спальных мест, пишет «МИР 24». Услуги в высокотехнологичной мастерской паралимпийцам будут предложены на 26 языках. Для участников турнира в столице Японии подготовили свыше 17 тысяч деталей для ремонта. Помощь паралимпийцам с инвентарем будут оказывать члены команды технического обслуживания, которая включает порядка 100 специалистов. Турнир в Токио стартует 24 августа.

Ранее стало известно, что летние Паралимпийские игры пройдут без зрителей. Турнир в Японии был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.