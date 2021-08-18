Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 09:20
09:20
Общество
Синоптик Леус предупредил петербуржцев о похолодании и дожде 18 августа
09:18
Общество
Оборудованные площадки для выгула могут облегчить жизнь собачников Петербурга
09:13
Происшествия
Экс-главу центра связи ФСИН арестовали по делу о мошенничестве
09:09
Политика
Кто первый признает «Талибан»: ЕС, США или Пакистан
09:07
Шоу-бизнес
Алена Яковлева закрутила роман с молодым мужчиной после предательства мужа
09:06
Экономика
Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста поступил в Госдуму
09:04
Общество
Как долго будут расти цены на продукты, жилье и топливо
09:03
Армия
Трамп допустил, что брошенную в Афганистане технику США будет изучать Россия
09:00
Общество
Юрист Соловьев пожелал Шугалею удачи на выборах в ЗакС Петербурга
09:00
Общество
Политолог Ветренко рассказала о возможных причинах недопуска «Родины» к выборам в ЗакС
Все новости

Моди пообещал вложить более триллиона долларов в развитие инфраструктуры Индии
Азия
Моди пообещал вложить более триллиона долларов в развитие инфраструктуры Индии
Федеральное агентство новостей  / 

Все меньше индийцев считают Нарендру Моди подходящей кандидатурой на пост премьер-министра страны на выборах 2024 года; около 200 сикхов находятся в гурудваре в Кабуле; министр иностранных дел Индии прибыл в Нью-Йорк для председательствования на двух мероприятиях СБ ООН; индийскому рынку электронной коммерции предсказывают десятикратный рост; криптовалютная биржа Индии сообщила о 2648%-м росте числа подписок пользователей; премьер-министр Индии пообещал вложить 1,35 триллиона долларов в развитие инфраструктуры — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия эвакуировала посольство из Кабула

В воскресенье, 15 августа движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватило столицу Афганистана Кабул и установил полный контроль над государством. Президент Ашраф Гани бежал из страны в неизвестном направлении.

Во вторник на этой неделе Индия объявила, что ее посол в Афганистане и сотрудники посольства в Кабуле возвращаются на родину. Тяжелый самолет C-17 Globemaster вылетел из столицы Афганистана с более чем 120 пассажирами на борту. За день до этого, в понедельник, самолет индийских ВВС C-17 вернул в Индию около 40 человек, включая дипломатов и сотрудников службы безопасности, до того как операции в аэропорту Кабула были приостановлены, а контроль над воздушным пространством над городом передан военным.

«С учетом сложившихся обстоятельств было решено, что наш посол в Кабуле и его индийские сотрудники немедленно вернутся в Индию», — написал в своем твиттере представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи.

Решение о возвращении посланника и дипломатического персонала было принято из-за того, что их безопасность в столице Афганистана не могла быть гарантирована после захвата города (и всей страны) талибами.

Оба индийских самолета C-17 прилетели в Кабул, используя окольный маршрут через воздушное пространство Ирана и над Аравийским морем, чтобы избежать полетов над Пакистаном и не проводить слишком много времени в воздушном пространстве Афганистана.

Репатриация посла и других сотрудников из Кабула отразила недоверие Индии к заявлению талибов о том, что всем посольствам и дипломатам будет обеспечена безопасность. Представитель радикальных исламистов Сухейл Сахин написал в твиттере в понедельник вечером:

«Мы заверяем всех дипломатов, посольства, консульства и благотворительных работников, независимо от того, являются ли они международными или национальными, что для них не только не будет создано никаких проблем, но и будет обеспечена безопасная обстановка».

Одновременно с вывозом дипломатического персонала Министерство внутренних дел Индии объявило, что были пересмотрены «положения о визах с учетом текущей ситуации в Афганистане» и введена их новая категория под названием «Электронная чрезвычайная виза X-Misc для «ускоренного рассмотрения заявлений на получение визы для въезда в Индию». Чрезвычайная виза доступна только гражданам Афганистана.

Министр иностранных дел Индии прибыл в Нью-Йорк

Индискийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, который прибыл в США, чтобы возглавить два мероприятия высокого уровня в рамках нынешнего председательства Индии в СБ, заявил, что во время своих встреч в Организации Объединенных Наций он рассчитывает обсудить ситуацию в Афганистане.

Джайшанкар прибыл в понедельник, когда Совет Безопасности провел экстренное заседание по ситуации в Афганистане, уже второе за последние десять дней.

«Сегодня в Совете Безопасности ООН состоялись важные обсуждения событий в Афганистане. Выразил озабоченность международного сообщества. Рассчитываю обсудить этот вопрос во время моих встреч в ООН», — написал он в своем твиттере.

Министр иностранных дел Индии поднял вопрос о последних событиях в Афганистане во время беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном и «подчеркнул срочность необходимости восстановления работы аэропорта в Кабуле». В серии твитов Джайшанкар сообщил, что следит за ситуацией в Афганистане.

«Поймите беспокойство тех, кто стремится вернуться в Индию. Основной проблемой является эксплуатация аэропортов», — написал он.

Дипломат подчеркнул, что Нью-Дели находится в постоянном контакте с лидерами сикхской и индуистской общин в Кабуле.

«Их благополучие будет под нашим приоритетным вниманием», — пояснил он.

Около 200 сикхов и индуистов нашли убежище в гурдваре в Кабуле. Талибы утверждают, что они не подвергаются никакой опасности и пока нет информации о том, чтобы кто-то из них пострадал.

Популярность Моди падает

Регулярное исследование издания India Today показало, что за прошедший год рейтинг одобрения Нарендры Моди как наиболее подходящего кандидата на пост премьер-министра Индии в 2024 году резко упал: с 66% в августе 2020 года до 28% в августе 2021-го. Вторая волна COVID-19 и последовавший за общенациональным карантином прошлого года экономический кризис нанесли серьезный удар по имиджу политика.

Вторым по популярности кандидатом на пост премьер-министра Индии стал, согласно исследованию, однопартиец Нарендры Моди, главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, его выбрали 11%. Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди занимает третье место — всего 10% респондентов хотели бы, чтобы он стал следующим премьер-министром.

Самый сильный рост показала популярность Маматы Банерджи — главного министра штата Западная Бенгалия и главы партии «Тринамул Конгресс». Весной этого года Мамата смогла сохранить свою власть в штате после ожесточенной предвыборной схватки с Народной партией Индии, к которой принадлежит Нарендра Моди. Пока индийская оппозиция ведет переговоры о создании общенационального альянса для противостояния Моди на выборах в 2024 году. До сих пор неясно, кто войдет в эту коалицию и станет главным лицом альянса.

К 2030 году стоимость электронной коммерции в Индии достигнет 40 миллиардов долларов

Ожидается, что рынок электронной коммерции в Индии вырастет до 40 миллиардов долларов к 2030 году по сравнению с 4 миллиардами в 2019 году. Причина этого в быстром увеличении базы пользователей Интернета и в том, что все больше людей совершают онлайн-покупки, говорится в отчете аналитического центра Kearney.

Расширяющееся цифровое присутствие в городах третьего и четвертого уровня, а также в сельской местности Индии, наряду с меняющимся отношением к онлайн-покупкам, предоставляет огромные возможности, согласно отчету Kearney под заголовком «Электронная коммерция: следующий большой скачок в развитии Индии».

В настоящее время рынок электронной коммерции в стране оценивается в 4 миллиарда долларов. Ожидается, что он достигнет 20 миллиардов к 2026 году и 40 миллиардов к 2030-му. При этом предполагается, что розничный рынок товаров «образа жизни» в стоимостном выражении вырастет с 90 миллиардов в 2019 году до 156 миллиардов к 2026 году и достигнет 215 миллиардов долларов к 2030 году. К таким товарам относятся одежда, обувь, модные аксессуары, косметика, мелкая бытовая техника, а также предметы интерьера.

«По мере того как розничная торговля в Индии восстанавливается после COVID-19, растущее число онлайн-покупателей меняет ландшафт электронной коммерции. Этот ценностный сегмент должен быстро расти и к 2030 году превратиться в рынок стоимостью более 215 миллиардов долларов. Мы ожидаем, что число пользователей Интернета в Индии превысит 1100 миллионов человек к 2026 году, и треть из них будут активными онлайн-покупателями», — говорит партнер Kearney Сиддхарт Джайн.

Индия входит в топ-5 стран, где люди владеют криптовалютами

Азиатские государства продвигаются вперед по внедрению криптовалют во всем мире. В то время как страны региона действительно представляют большой рынок с точки зрения численности, за исключением Китая, многие другие государства считаются незначительными в криптомире. Однако в новом отчете исследовательской фирмы Finder говорится, что пять крупнейших по владению криптовалютой стран находятся в Азии.

Наибольший результат в этом отношении показал Вьетнам — 40%. За ним следуют Индонезия, Индия, Малайзия и Филиппины. Ровно 30% опрошенных в Индонезии и Индии заявили, что владеют криптовалютами, в то время как в Малайзии и на Филиппинах их было 29% и 28% соответственно.

Между тем в США и Великобритании проживает наименьшее количество людей, владеющих криптовалютой, — 8% и 9%. Это отклонение от общих технологических тенденций, поскольку обе страны обычно лидируют в плане внедрения новых технологий.

Компания провела опрос в общей сложности 47 000 человек по всему миру.

«В настоящее время США являются одним из самых динамичных рынков для криптовалют. С одной стороны, это обеспечивает прогрессивный рынок, который привлекает множество стартапов и технологических компаний, в то время как, с другой стороны, ему все еще не хватает ясности в регулировании криптовалют, и многие компании задним числом получают наказание за свои операции», — говорится в отчете.

Одна из тенденций, которая остается неизменной во всем мире, заключается в том, что в плане внедрения криптовалют лидируют молодые пользователи. Исследователи сообщили, что люди в возрасте от 18 до 34 лет составляют более 40% держателей криптовалюты по всему миру. На долю 35–44-летних приходится 20% пользовательской базы, а на 45–54-летних — 17%.

В последнее время внедрение криптовалют в Индии осуществляется через малые города. Крупнейшая в стране по объемам торгов криптовалютная биржа WazirX недавно сообщила о росте на 2648% числа подписок из городов уровня II и III. У биржи свыше 7,3 миллиона пользователей, и только в 2021 году она накопила торговые ценности на сумму более 21,8 миллиарда долларов. Справедливости ради следует отметить, что число подписчиков из городских центров Индии также росло: из городов I уровня оно увеличилось на 2375%. Coinbase, поддерживаемая CoinDCX, на прошлой неделе стала первым в стране стартапом на миллиард долларов в криптопространстве.

Широкое внедрение криптовалют в этих странах не означает, что у отрасли нет проблем. Большинство государств, включая Индию, по-прежнему не уверены в том, каким будет законодательное регулирование этого сектора.

Индия отметила 75 лет со дня обретения независимости

Во время поздравительной речи по случаю 75-летия независимости Индии премьер-министр Нарендра Моди озвучил ряд интересных планов по развитию страны. Он указал на то, что правительство должно увеличить государственные инвестиции и расходы и таким образом «вывести государство из экономического кризиса, вызванного пандемией».

Премьер-министр объявил о запуске «Национального генерального плана Прадхана Мантри Гатишакти», касающегося строительства инфраструктуры на сумму 1,35 триллиона долларов. Гатишакти поможет местным производителям стать конкурентоспособными на мировом рынке и развить возможности новых экономических зон. Предполагается, что реализация проекта обеспечит трудоустройство для молодежи.

Столицы северо-восточных штатов Индии будут соединены железными дорогами, и весь регион получит транспортную связь с Бангладеш, Мьянмой и другими странами Юго-Восточной Азии.

В индийских социальных сетях, а также со стороны лидеров оппозиции немедленно последовала критика этого нового национального плана. Правительство и раньше делало аналогичные объявления о развитии инфраструктуры, однако экономика Индии сократилась на 7,3% в 2021 финансовом году, закончившемся в марте. Это худший показатель с момента обретения страной независимости.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Азия / Моди пообещал вложить более триллиона долларов в развитие инфраструктуры Индии
индия сегодня
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru