Моди пообещал вложить более триллиона долларов в развитие инфраструктуры Индии

Все меньше индийцев считают Нарендру Моди подходящей кандидатурой на пост премьер-министра страны на выборах 2024 года; около 200 сикхов находятся в гурудваре в Кабуле; министр иностранных дел Индии прибыл в Нью-Йорк для председательствования на двух мероприятиях СБ ООН; индийскому рынку электронной коммерции предсказывают десятикратный рост; криптовалютная биржа Индии сообщила о 2648%-м росте числа подписок пользователей; премьер-министр Индии пообещал вложить 1,35 триллиона долларов в развитие инфраструктуры — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия эвакуировала посольство из Кабула

В воскресенье, 15 августа движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватило столицу Афганистана Кабул и установил полный контроль над государством. Президент Ашраф Гани бежал из страны в неизвестном направлении.

Во вторник на этой неделе Индия объявила, что ее посол в Афганистане и сотрудники посольства в Кабуле возвращаются на родину. Тяжелый самолет C-17 Globemaster вылетел из столицы Афганистана с более чем 120 пассажирами на борту. За день до этого, в понедельник, самолет индийских ВВС C-17 вернул в Индию около 40 человек, включая дипломатов и сотрудников службы безопасности, до того как операции в аэропорту Кабула были приостановлены, а контроль над воздушным пространством над городом передан военным.

«С учетом сложившихся обстоятельств было решено, что наш посол в Кабуле и его индийские сотрудники немедленно вернутся в Индию», — написал в своем твиттере представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи.

Решение о возвращении посланника и дипломатического персонала было принято из-за того, что их безопасность в столице Афганистана не могла быть гарантирована после захвата города (и всей страны) талибами.

"In view of the prevailing circumstances, it has been decided that our Ambassador in Kabul and his Indian staff will move to India immediately," MEA spokesperson said. | @manjeetnegilive#taliban #Afghanistanhttps://t.co/JTwvUsOBIQ — IndiaToday (@IndiaToday) August 17, 2021

Оба индийских самолета C-17 прилетели в Кабул, используя окольный маршрут через воздушное пространство Ирана и над Аравийским морем, чтобы избежать полетов над Пакистаном и не проводить слишком много времени в воздушном пространстве Афганистана.

Репатриация посла и других сотрудников из Кабула отразила недоверие Индии к заявлению талибов о том, что всем посольствам и дипломатам будет обеспечена безопасность. Представитель радикальных исламистов Сухейл Сахин написал в твиттере в понедельник вечером:

«Мы заверяем всех дипломатов, посольства, консульства и благотворительных работников, независимо от того, являются ли они международными или национальными, что для них не только не будет создано никаких проблем, но и будет обеспечена безопасная обстановка».

We assure all diplomats, embassies, consulates, and charitable workers, whether they are international or national that not only no problem will be created for them on the part of IEA but a secure environment will be provided to them, Inshallah. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 16, 2021

Одновременно с вывозом дипломатического персонала Министерство внутренних дел Индии объявило, что были пересмотрены «положения о визах с учетом текущей ситуации в Афганистане» и введена их новая категория под названием «Электронная чрезвычайная виза X-Misc для «ускоренного рассмотрения заявлений на получение визы для въезда в Индию». Чрезвычайная виза доступна только гражданам Афганистана.

Министр иностранных дел Индии прибыл в Нью-Йорк

Индискийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, который прибыл в США, чтобы возглавить два мероприятия высокого уровня в рамках нынешнего председательства Индии в СБ, заявил, что во время своих встреч в Организации Объединенных Наций он рассчитывает обсудить ситуацию в Афганистане.

Джайшанкар прибыл в понедельник, когда Совет Безопасности провел экстренное заседание по ситуации в Афганистане, уже второе за последние десять дней.

«Сегодня в Совете Безопасности ООН состоялись важные обсуждения событий в Афганистане. Выразил озабоченность международного сообщества. Рассчитываю обсудить этот вопрос во время моих встреч в ООН», — написал он в своем твиттере.

Significant UN Security Council discussions today on developments in Afghanistan. Expressed the concerns of the international community.



Expect to discuss these during my engagements at the UN. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 16, 2021

Министр иностранных дел Индии поднял вопрос о последних событиях в Афганистане во время беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном и «подчеркнул срочность необходимости восстановления работы аэропорта в Кабуле». В серии твитов Джайшанкар сообщил, что следит за ситуацией в Афганистане.

«Поймите беспокойство тех, кто стремится вернуться в Индию. Основной проблемой является эксплуатация аэропортов», — написал он.

Дипломат подчеркнул, что Нью-Дели находится в постоянном контакте с лидерами сикхской и индуистской общин в Кабуле.

«Их благополучие будет под нашим приоритетным вниманием», — пояснил он.

Около 200 сикхов и индуистов нашли убежище в гурдваре в Кабуле. Талибы утверждают, что они не подвергаются никакой опасности и пока нет информации о том, чтобы кто-то из них пострадал.

Популярность Моди падает

Регулярное исследование издания India Today показало, что за прошедший год рейтинг одобрения Нарендры Моди как наиболее подходящего кандидата на пост премьер-министра Индии в 2024 году резко упал: с 66% в августе 2020 года до 28% в августе 2021-го. Вторая волна COVID-19 и последовавший за общенациональным карантином прошлого года экономический кризис нанесли серьезный удар по имиджу политика.

According to the just-published India Today Mood of the Nation survey, only 24% think Modi is best choice for next PM. The second choice at 11% is Yogi Adityanath. Modi as the first choice has gone down sharply from 66% a year ago to 24% now. pic.twitter.com/wKPcIfM4bd — Shivam Vij ???????? (@DilliDurAst) August 16, 2021

Вторым по популярности кандидатом на пост премьер-министра Индии стал, согласно исследованию, однопартиец Нарендры Моди, главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, его выбрали 11%. Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди занимает третье место — всего 10% респондентов хотели бы, чтобы он стал следующим премьер-министром.

Самый сильный рост показала популярность Маматы Банерджи — главного министра штата Западная Бенгалия и главы партии «Тринамул Конгресс». Весной этого года Мамата смогла сохранить свою власть в штате после ожесточенной предвыборной схватки с Народной партией Индии, к которой принадлежит Нарендра Моди. Пока индийская оппозиция ведет переговоры о создании общенационального альянса для противостояния Моди на выборах в 2024 году. До сих пор неясно, кто войдет в эту коалицию и станет главным лицом альянса.

К 2030 году стоимость электронной коммерции в Индии достигнет 40 миллиардов долларов

Ожидается, что рынок электронной коммерции в Индии вырастет до 40 миллиардов долларов к 2030 году по сравнению с 4 миллиардами в 2019 году. Причина этого в быстром увеличении базы пользователей Интернета и в том, что все больше людей совершают онлайн-покупки, говорится в отчете аналитического центра Kearney.

Расширяющееся цифровое присутствие в городах третьего и четвертого уровня, а также в сельской местности Индии, наряду с меняющимся отношением к онлайн-покупкам, предоставляет огромные возможности, согласно отчету Kearney под заголовком «Электронная коммерция: следующий большой скачок в развитии Индии».

В настоящее время рынок электронной коммерции в стране оценивается в 4 миллиарда долларов. Ожидается, что он достигнет 20 миллиардов к 2026 году и 40 миллиардов к 2030-му. При этом предполагается, что розничный рынок товаров «образа жизни» в стоимостном выражении вырастет с 90 миллиардов в 2019 году до 156 миллиардов к 2026 году и достигнет 215 миллиардов долларов к 2030 году. К таким товарам относятся одежда, обувь, модные аксессуары, косметика, мелкая бытовая техника, а также предметы интерьера.

India's value e-commerce market to touch $40 bn by 2030: Kearney report https://t.co/CBlXVyKJ5K — Business Today (@BT_India) August 17, 2021

«По мере того как розничная торговля в Индии восстанавливается после COVID-19, растущее число онлайн-покупателей меняет ландшафт электронной коммерции. Этот ценностный сегмент должен быстро расти и к 2030 году превратиться в рынок стоимостью более 215 миллиардов долларов. Мы ожидаем, что число пользователей Интернета в Индии превысит 1100 миллионов человек к 2026 году, и треть из них будут активными онлайн-покупателями», — говорит партнер Kearney Сиддхарт Джайн.

Индия входит в топ-5 стран, где люди владеют криптовалютами

Азиатские государства продвигаются вперед по внедрению криптовалют во всем мире. В то время как страны региона действительно представляют большой рынок с точки зрения численности, за исключением Китая, многие другие государства считаются незначительными в криптомире. Однако в новом отчете исследовательской фирмы Finder говорится, что пять крупнейших по владению криптовалютой стран находятся в Азии.

Наибольший результат в этом отношении показал Вьетнам — 40%. За ним следуют Индонезия, Индия, Малайзия и Филиппины. Ровно 30% опрошенных в Индонезии и Индии заявили, что владеют криптовалютами, в то время как в Малайзии и на Филиппинах их было 29% и 28% соответственно.

Между тем в США и Великобритании проживает наименьшее количество людей, владеющих криптовалютой, — 8% и 9%. Это отклонение от общих технологических тенденций, поскольку обе страны обычно лидируют в плане внедрения новых технологий.

Компания провела опрос в общей сложности 47 000 человек по всему миру.

«В настоящее время США являются одним из самых динамичных рынков для криптовалют. С одной стороны, это обеспечивает прогрессивный рынок, который привлекает множество стартапов и технологических компаний, в то время как, с другой стороны, ему все еще не хватает ясности в регулировании криптовалют, и многие компании задним числом получают наказание за свои операции», — говорится в отчете.

Одна из тенденций, которая остается неизменной во всем мире, заключается в том, что в плане внедрения криптовалют лидируют молодые пользователи. Исследователи сообщили, что люди в возрасте от 18 до 34 лет составляют более 40% держателей криптовалюты по всему миру. На долю 35–44-летних приходится 20% пользовательской базы, а на 45–54-летних — 17%.

В последнее время внедрение криптовалют в Индии осуществляется через малые города. Крупнейшая в стране по объемам торгов криптовалютная биржа WazirX недавно сообщила о росте на 2648% числа подписок из городов уровня II и III. У биржи свыше 7,3 миллиона пользователей, и только в 2021 году она накопила торговые ценности на сумму более 21,8 миллиарда долларов. Справедливости ради следует отметить, что число подписчиков из городских центров Индии также росло: из городов I уровня оно увеличилось на 2375%. Coinbase, поддерживаемая CoinDCX, на прошлой неделе стала первым в стране стартапом на миллиард долларов в криптопространстве.

Широкое внедрение криптовалют в этих странах не означает, что у отрасли нет проблем. Большинство государств, включая Индию, по-прежнему не уверены в том, каким будет законодательное регулирование этого сектора.

Индия отметила 75 лет со дня обретения независимости

Во время поздравительной речи по случаю 75-летия независимости Индии премьер-министр Нарендра Моди озвучил ряд интересных планов по развитию страны. Он указал на то, что правительство должно увеличить государственные инвестиции и расходы и таким образом «вывести государство из экономического кризиса, вызванного пандемией».

Премьер-министр объявил о запуске «Национального генерального плана Прадхана Мантри Гатишакти», касающегося строительства инфраструктуры на сумму 1,35 триллиона долларов. Гатишакти поможет местным производителям стать конкурентоспособными на мировом рынке и развить возможности новых экономических зон. Предполагается, что реализация проекта обеспечит трудоустройство для молодежи.

Столицы северо-восточных штатов Индии будут соединены железными дорогами, и весь регион получит транспортную связь с Бангладеш, Мьянмой и другими странами Юго-Восточной Азии.

Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan will lay the foundation for holistic infrastructure development. It will help local manufacturers turn globally competitive and bring several employment opportunities for our youth. #IndiaIndependenceDay pic.twitter.com/eRXiJuhMx6 — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2021

В индийских социальных сетях, а также со стороны лидеров оппозиции немедленно последовала критика этого нового национального плана. Правительство и раньше делало аналогичные объявления о развитии инфраструктуры, однако экономика Индии сократилась на 7,3% в 2021 финансовом году, закончившемся в марте. Это худший показатель с момента обретения страной независимости.

1 Организация запрещена на территории РФ.