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Певица МакSим после коронавируса впервые попробовала любимое лакомство
Шоу-бизнес
Певица МакSим после коронавируса впервые попробовала любимое лакомство
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 17 августа. Директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала ФАН о состоянии артистки. Она опровергла информацию о том, что ее планируют на месяц отправить на реабилитацию.

«Это вранье! Марина дома, поправляется, все необходимые для ее здоровья мероприятия проводятся в домашних условиях. Приходят медики, наблюдают ее, оценивают динамику. Занимаются с ней дыхательной гимнастикой», — рассказала собеседница ФАН.

Маргарита Соколова подчеркнула что певице реабилитация в больнице не нужна, однако в медучреждении вскоре ей нужно будет появиться, чтобы снять швы.

Соколова также рассказала, что дети МакSим находятся рядом с ней. Из Казани прилетела и мама певицы, которая помогает дочери. 

Ранее сообщалось о том, что артистка очень хотела вновь попробовать свое самое любимое лакомство — мороженое, но медики не разрешали этого делать из-за строгой диеты. Совсем недавно певице позволили попробовать десерт. 

«Да, разрешили, она поела мороженое, но не в холодном виде, а в подтаявшем», — добавила Маргарита Соколова.

Собеседница издания также отметила, что поклонники присылают певице цветы и подарки. Такое внимание артистке приятно. 

Накануне МакSим показала первое домашнее фото после выписки из больницы. Она продемонстрировала букет, присланный ей Дмитрием Борисовым.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица МакSим после коронавируса впервые попробовала любимое лакомство
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