Геннадий Онищенко рассказал о последствиях смешивания вакцин разных производителей

Санкт-Петербург, 17 августа. Последствия смешивания разных вакцин от коронавируса и гриппа перечислил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Врачи из Великобритании предложили смешивать вакцины от коронавируса и гриппа. Подобая практика по другим вакцинам национального календаря существует в России уже несколько десятилетий. Российские и западные препараты от коронавируса отличаются по составу. При этом вакцины от гриппа — идентичны, добавил Онищенко в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«В этом году вакцины выпускаются на основании глобального мониторинга. Они одинаковы. Их разослали по миру и мы создали вакцинный банк. Сегодня мы можем совмещать вакцины от гриппа», — заявил он.

При этом депутат добавил, что вопрос смешивания вакцин от коронавируса несколько другой. Для такого применения нужно получить разрешение от министерства здравоохранения. При вакцинации от коронавируса и гриппа нужно сделать перерыв в месяц, а между первой и второй вакциной от коронавируса должно пройти три недели, отметил Онищенко.

Кроме того, Онищенко оценил безопасность смешивания вакцин разных производителей. По его словам, в состав препарата от Центра имени Чумакова входит натуральный вирус, который оказывается «убитым». При вакцинации «Спутником V» происходит другая ситуация, объяснил он.

«После прививки «Спутником V» у человека появляется два иммунитета. Если вторая прививка делается другим вирусом, в который вставлена плазмида, мы разрешаем смешивать вакцины», — заявил он.

Депутат Госдумы добавил, что в данный момент медики разрешили сочетать только «Спутник V» и AstraZeneca. Дело в том, что они являются векторными.

Кроме того, Геннадий Онищенко обсудил с журналистами развитие системы здравоохранения в России. Также он поделился мнением касаемо того, в каком направлении должна развиваться медицина в стране, чтобы сохранить бесплатность и доступность.