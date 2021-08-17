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Монумент Вашингтону закрыли на ремонт после удара молнии
ФАН-ТВ

Во время шторма в верхнюю часть монумента высотой в 169 метров попала молния. Удар вызвал повреждение системы электронного доступа. Сейчас ее ремонтируют.

Этому памятнику не раз причиняли ущерб как в реальности, так и в воображении людей. Например, главный герой «Человека-паука» в фильме 2017-го года пытается выбить стекло ногами.

Почти каждый год в монумент Вашингтону попадает молния. Так что это точно не последний случай. Здание является самым высоким сооружением в округе, а значит — главной мишенью для Зевса.

В настоящее время неизвестно, когда памятник будет открыт для посещения. Пока монумент Вашингтону закрыт на ремонт.

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Все новости / ФАН-ТВ / Монумент Вашингтону закрыли на ремонт после удара молнии
сша вашингтон гроза
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