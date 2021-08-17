Студия Marvel показала отрывок из ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Лос-Анджелес, 17 августа. Минутный отрывок нового фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» появился в Сети. Зрители получили возможность увидеть одну из драк ленты.

Студия Marvel представила отрывок кинокартины на YouTube. В эпизоде мастер боевых искусств Шан-Чи, которого играет Симу Лю, пытается одолеть многочисленных врагов на строящемся небоскребе. Героиня в исполнении певицы Аквафины ищет в этот момент безопасное укрытие.

Главный герой новой ленты Marvel — сын известного преступника. Отец хочет, чтобы Шан-Чи присоединился к его террористической организации «Десять колец». Российская премьера фильма намечена на 2 сентября, пишет «Культуромания».

В преддверии релиза студия Marvel выпустила шесть персонажных постеров к фильму «Шан-Чи и легенда десяти колец». На изображениях можно увидеть каждого из главных героев блокбастера.