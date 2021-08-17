Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 19:39
19:36
Общество
Эксперты призвали церковь подключиться к созданию молодежных медиапроектов в России
19:27
Экономика
МЭР РФ: женщины руководят более чем 40% предприятий малого бизнеса в России
19:27
Происшествия
Ювелирный магазин в Петербурге обокрали за «пять минут»
19:23
Общество
Швейцарские математики побили мировой рекорд по вычислению значения числа «Пи»
19:22
Шоу-бизнес
Певица МакSим после коронавируса впервые попробовала любимое лакомство
19:21
Общество
Росгвардия отработала стрельбу в условиях ограниченной видимости в Калининграде
19:20
Армия
Военные парашютисты готовятся под Рязанью к конкурсу АрМИ-2021 «Десантный взвод»
19:19
Политика
Бросили на произвол судьбы: 12 украинских военных осталось в захваченном Афганистане
19:17
Общество
Регистрацию в лотерее на квартиры и машины для привитых от COVID-19 открыли в Приморье
19:16
Происшествия
Правоохранители задержали лидера ялтинского филиала движения «Свидетели Иеговы»
Все новости

Студия Marvel показала отрывок из ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Общество
Студия Marvel показала отрывок из ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Кадр из фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец»

Лос-Анджелес, 17 августа. Минутный отрывок нового фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» появился в Сети. Зрители получили возможность увидеть одну из драк ленты.

Студия Marvel представила отрывок кинокартины на YouTube. В эпизоде мастер боевых искусств Шан-Чи, которого играет Симу Лю, пытается одолеть многочисленных врагов на строящемся небоскребе. Героиня в исполнении певицы Аквафины ищет в этот момент безопасное укрытие.

Главный герой новой ленты Marvel — сын известного преступника. Отец хочет, чтобы Шан-Чи присоединился к его террористической организации «Десять колец». Российская премьера фильма намечена на 2 сентября, пишет «Культуромания».

В преддверии релиза студия Marvel выпустила шесть персонажных постеров к фильму «Шан-Чи и легенда десяти колец». На изображениях можно увидеть каждого из главных героев блокбастера.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Студия Marvel показала отрывок из ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец»
фильм marvel шан-чи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru