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Представители талибов заявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане

  /   Обновлено: 17 августа 2021 18:58
Политика
Представители талибов заявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 17 августа. Афганистан прекратит производство и экспорт наркотических средств, сообщили официальные представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Сроки исполнения и механизм реализации данного обещания талибов пока неизвестны.

Афганистан удерживает мировую пальму первенства по производству опиумного мака и героина, наркотический бизнес имеет прочные позиции в экономике страны.

Ранее стало известно о захвате боевиками движения «Талибан» огромных арсеналов при отступлении афганской правительственной армии, в том числе сотен единиц бронетехники и артиллерии, а также боевых самолетов и вертолетов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан наркотики талибан
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