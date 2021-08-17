Представители талибов заявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане

Кабул, 17 августа. Афганистан прекратит производство и экспорт наркотических средств, сообщили официальные представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Сроки исполнения и механизм реализации данного обещания талибов пока неизвестны.

Афганистан удерживает мировую пальму первенства по производству опиумного мака и героина, наркотический бизнес имеет прочные позиции в экономике страны.

Ранее стало известно о захвате боевиками движения «Талибан» огромных арсеналов при отступлении афганской правительственной армии, в том числе сотен единиц бронетехники и артиллерии, а также боевых самолетов и вертолетов.

1 Организация запрещена на территории РФ.