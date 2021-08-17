Аналитик Коц рассказал, как бежавшие из Афганистана американцы вооружили талибов до зубов

Москва, 17 августа. Бегство США из Афганистана и поражение правительственной армии обеспечило боевиков современным вооружением и техникой. Об этом заявил военный аналитик Андрей Коц.

Последние события в Афганистане свидетельствуют о том, что 20-летние усилия американцев по созданию в стране боеспособной армии обернулись одним из самых оглушительных провалов в истории. Боевикам радикального движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) достались трофеи в виде оружия и техники афганской армии, капитулировавшей в полном составе, передает РИА Новости.

На вооружении афганской армии состояло 40 танков Т-55 и Т-62, почти 650 бронированных машин MSFV, 200 бронеавтомобилей MaxxPro и несколько тысяч внедорожников HMMWV. Кроме того, в распоряжении Вооруженных сил Афганистана было 50 реактивных систем залпового огня «Град», 600 минометов и более 100 крупнокалиберных артиллерийских орудий. Теперь весь этот арсенал принадлежит боевикам «Талибана».

В настоящее время талибы утверждают, что не намерены вторгаться в соседние страны. Однако современное вооружение может внушить руководству движения уверенность в собственных силах и желание развить успех. Многие специалисты уверены, что «Талибан» является угрозой для мировой безопасности.

Напомним, 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, после чего объявили о завершении войны в Афганистане, а также о формировании нового правительства, передает «Утро.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.