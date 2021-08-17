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Талибы пообещали не нападать на другие страны с территории Афганистана

  /   Обновлено: 17 августа 2021 19:33
Армия
Талибы пообещали не нападать на другие страны с территории Афганистана
Global Look Press  /  Str

Кабул, 17 августа. Движение «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) не будет атаковать другие страны. Об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид.

По его словам, талибы с сегодняшнего дня прекращают вражду со всеми, кто выступал против них в Афганистане. Кроме того, движение не позволят использовать территорию Афганистана для агрессии против других стран.

«Мы заверяем мир, особенно США, что афганская территория не будет использована против других. Категорически не приемлем превращение территории страны в плацдарм для угроз другим государствам», — пояснил Муджахид.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из республики войск США и их союзников по НАТО. Талибы провели масштабную наступательную операцию, в ходе которой взяли под свой контроль всю территорию республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибан
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