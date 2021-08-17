Netflix объявил актерский состав приквела «Ведьмака»

Лос-Анджелес, 17 августа. Стриминговый сервис Netflix назвал имена актеров, которые появятся в приквеле «Ведьмака». В список попали звезды других популярных проектов.

В сериале под названием «Ведьмак: Происхождение» снимется Дилан Моран, известный по «Книжному магазину Блэка». Кроме того, зрителей ждет появления короля Дикой Охоты Эридина. Его сыграет Джейкоб Коллинс-Леви, который воплотил на экране Генриха VII в мини-сериале «Белая принцесса». Также в проекте снимутся Ленни Генри, Миррен Мак и Натаниэль Кертис.

Приквел «Ведьмака» расскажет, что происходило за 1200 лет до событий сериала с Генри Кавиллом. Проект посвящен появлению первого ведьмака и масштабной катастрофе, которой дали название Сопряжение Сфер. Новый сериал будет состоять из шести эпизодов, пишет «Культуромания».

Netflix готовит к выходу анимационной проект по вселенной «Ведьмака». Мультфильм расскажет о молодости Весемира, являющегося наставником Геральта.