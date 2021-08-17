«Газпром» превратил «СП-2» в последнюю надежду ЕС не замерзнуть зимой без газа

Главным рычагом влияния России на поставки газа в Европу станет режим работы газопровода «Северный поток — 2». От этого зависит вопрос, сможет ли Старый Свет пережить зиму 2021-2022 без потрясений из-за локальной или даже глобальной недостачи газа.

Это делает достаточно сильными позиции России на переговорах по исключению «СП-2» из Третьего энергопакета ЕС, поскольку в полной загрузке газопровода заинтересованы уже сами европейцы, перед которыми замаячила угроза ледяной зимы без российского газа.

ФБА «Экономика сегодня» /

Почему Европа осталась без газа

По итогам торгов на хабе TTF в Нидерландах 16 августа цена на газ в Европе почти достигла отметки 580 долларов за 1000 куб. м. Таких высоких цен на газ на субконтиненте не было со времен нефтяного пика 2008 года, когда за счет привязки к нефти природный газ повторял максимумы цен на черное золото.

За последующие годы ЕС приложил массу усилий, чтобы отвязать котировки природного газа от нефти. В частности, российскому «Газпрому» пришлось участвовать в нескольких болезненных судебных процессах, в ходе которых его обвиняли в злоупотреблении монопольным положением, а его покупатели требовали ухода от «нефтяной привязки».

Альтернативой, на которой всегда настаивали и Брюссель, и покупатели, и вставшие на их сторону европейские суды, был так называемый спотовый рынок. Спот — это покупка газа «здесь и сейчас», без каких-либо долгосрочных обязательств или формул цены.

Основная идея Евросоюза заключалась в том, что продавцы газа, заинтересованные в емком европейском рынке, будут толпиться на споте, а покупатели из Старого Света — через губу торговаться с ними, диктуя свои условия по цене газа. Дополнительным фактором еврочиновники считали сжиженный природный газ (СПГ), предполагая, что его будут везти к ним со всего мира: из Африки, из США, с Ближнего Востока и даже из Австралии.

Однако уже в конце 2020 года эта фантазийная схема столкнулась с суровой реальностью. На фоне быстрого восстановления экономик стран Юго-Восточной Азии, раньше всех оправившихся от пандемии COVID-19, и небывало морозной зимы спрос на газ в ЮВА резко увеличился. Цена газа на азиатском споте периодами достигала чуть ли не 1000 долларов за 1000 куб. м. В итоге многие традиционные поставщики СПГ, которые до этого спокойно продавали свой газ в Европе, развернули свои танкеры — и направили их в Азию. Да так там и остались — азиатские цены высоки до сих пор.

В былые времена ЕС мог бы рассчитывать на собственную добычу природного газа или на поставки из Норвегии. Однако на протяжении последних 10 лет добыча газа в этой скандинавской стране практически не растет, а добыча газа в Великобритании и Нидерландах, которые были основными внутренними поставщиками газа в ЕС, сокращается год за годом.

В такой ситуации единственной надеждой ЕС стал… российский «Газпром», с якобы «избыточным» влиянием которого Брюссель беспощадно боролся доброе десятилетие.

Но не все так просто для Европы.

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Что делает Россия

С 11 августа «Газпром» начал отбор голубого топлива из всех своих подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. Запасы корпорации в ПХГ «Реден», «Катарина» и «Йемгум» в Германии составляли более 1 млрд куб м, но эксперты уже посчитали, что если «Газпром» будет отбирать газ такими темпами, как сейчас, то газа ему хватит только на три недели, до начала сентября.

Дело в том, что несмотря на постоянные декларации ЕС о «борьбе» с «Газпромом» и попытках ограничить его долю рынка комфортными для Евросоюза 25%, доля российского газа в общем газовом балансе Европы только растет. Так, в 2020 году «Газпром» занимал уже 32,2% от всех европейских продаж природного газа. А в нынешнем году газовый гигант значительно превзошел прошлогодний рекорд, за первое полугодие увеличив поставки газа в Европу еще почти на четверть и, скорее всего, достигнув там отметки 40% от общих продаж голубого топлива.

Таким образом, «Газпром» сегодня в ударном темпе замещает Европе выпавшие поставки СПГ, падение добычи газа в Норвегии (за 2020 год — минус 6%) и ее собственный провал по добыче газа в Великобритании и Нидерландах. А что же говорят СМИ Евросоюза? Легко догадаться: «Русские взвинчивают цену на газ, пользуясь трудным положением Европы!»

В такой ситуации, конечно, будущие переговоры по запуску и статусу «СП-2» могут идти хоть и в непростом, зато комичном ключе:

— ЕС, снимите ограничения с трубы!

— Нам это не позволяет сделать наш Третий энергопакет!

— Тогда сидите без газа и замерзайте!

— Русские, вы шантажируете нас недопоставкой газа!

— Ну так снимите ограничения с трубы!

— …

Скорее всего, именно с этими целями немецкий канцлер Ангела Меркель собирается в ближайшее время в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это не просто дежурный визит вежливости уходящей на покой Меркель, но и попытка выстроить нужное взаимопонимание в вопросе будущих переговоров по «СП-2».

Насколько будет успешным этот визит, покажет время. Пока же очевидно другое: сезон закачки европейских ПХГ, который обычно стартует в начале августа, в этом году превратился в сезон их тотального опустошения.

Так что кто бы ни вел следующие переговоры по газовому вопросу в Москве: преемник ли Меркель или ее политические конкуренты в ФРГ, — разговаривать с Россией они будут, имея пустые хранилища у себя дома.