Онищенко назвал причину затягивания ВОЗ регистрации российских вакцин от COVID-19

Санкт-Петербург, 17 августа. Ответ, существуют ли объективные причины, по которым Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЕС не одобряют российские вакцины, дал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Сейчас в Российской Федерации разработано пять вакцин отечественного производства против вируса SARS-CoV-2. Последняя из них пока находится на этапе клинических испытаний, рассказал Онищенко в ходе эфира Медиагруппы «Патриот».

«Это политическое решение. Они против наших и китайских возражают, ведь у нас привито порядка 4,5 млрд человек на планете. И большая часть привита китайскими и российскими вакцинами. Это их проблема, но у нас есть деловые люди, творческие, которым нужно ехать в Европу, а это сложности. В заявлении Лаврова написано, что он будет добиваться решения этой части», — заявил член Государственной думы России.

Глава МИД России Сергей Лавров 17 августа сообщал, что Москва ведет предметный разговор с Брюсселем о взаимном признании сертификатов вакцинации. Работу выполняет Минздрав РФ при поддержке внешнеполитического ведомства.

В рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Онищенко также обратил внимание на то, что формулировка вопроса об отсутствии отечественной вакцины против коронавируса звучит следующим образом: «нам сегодня ее самим не хватает».

«Мы прививаем и защищаем, а формулировка вопроса работает в одном случае — нашу вакцину не можем экспортировать в Европу, а нам сегодня ее самим не хватает. Венгрия закупила 2 млн доз, привила миллион, и им от этого ни холодно, ни жарко. Дискриминация только в плане поездок, для людей бизнеса», — заключил парламентарий.

В рамках брифинга Геннадий Онищенко ответил на ряд актуальных вопросов. Он пообщался с журналистами на темы российской медицины, ОМС и доплат врачам за работу с COVID-19.