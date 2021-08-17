Десять тысяч афганских военных ведут бои с талибами в провинции Панджшер

Кабул, 17 августа. Силы вице-президента Афганистана Амрулла Салеха ведут бои с боевиками движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в рФ) в провинции Панджшер.

Ранее им удалось отбить у талибов район Чарикар в провинции Парван. В настоящее время боевые действия идут в Панджшере. Стоит отметить, что через Чарикар проходит стратегически важная автодорога, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой государства. Он заявил, что никогда не "поклонится боевикам" и намерен связаться с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.