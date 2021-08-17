Онищенко рассказал о возможном появлении в России зарубежных вакцин от коронавируса

Санкт-Петербург, 17 августа. Ожидается ли появление в России иностранных вакцин от коронавируса, рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Некоторые россияне интересуются, возможны ли поставки в Россию средств от COVID-19, произведенных в других странах. Например, вакцины англо-шведской компании AstraZeneca. Россия, в отличие от других, не политизирует тему вакцинации, отметил Геннадий Онищенко.

Препарат AstraZeneca действительно заявлялся на регистрацию в России. Сейчас идет оформление всех необходимых документов. Решение о применении этого средства принимается в установленном порядке, подчеркнул Онищенко в ходе эфира в Медиагруппе «Патриот». Депутат напомнил, что, например, привиться от гриппа в России можно как отечественным, так и зарубежным средством.

«Есть и иностранные вакцины против гриппа в аптеках. Их могли купить платные клиники. Кто-то шел, сам покупал и прививался. Так что в этом плане у нас возможности есть, и мы всегда на это идем. Это практика была и до этого. Когда это превратилось в политику, мы не ведемся. Это приоритет здоровья человека», — резюмировал Онищенко.

Геннадий Онищенко ранее перечислил способы совместить вакцины от гриппа и коронавируса. Процесс осложнен тем, что между прививками должно пройти определенное время. Слаженность и системность в действиях профильных ведомств и региональных властей — самое важное в сложившейся ситуации.