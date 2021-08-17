Проект студенческого кампуса в Уфе вошел в число получателей бюджетных грантов

Уфа, 17 августа. Государственную поддержку в форме бюджетных грантов получат заявки на строительство восьми межвузовских кампусов страны, которые выиграли в конкурсном отборе Минобрнауки РФ.

Проект создания современного кампуса мирового уровня в Уфе, который стартовал по инициативе главы Башкортостана Радия Хабирова, также вошел в число победителей. Восемь лучших проектов были отобраны из почти 30 заявок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи со всей России и из-за рубежа. Их появление сформирует «интеллектуальный пояс» развития науки и технологий, а также опережающего экономического роста», — отметил он.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, при отборе учитывалась следующие критерии: интеграция проектов в городскую среду, участие университетов в программе стратегического лидерства «Приоритет-2030», обеспечение потребности в проживании большого количества студентов, а также привлечение различных источников финансирования, в том числе в бизнес-отрасли. Мишустин отметил, что бюджетный грант составит до 60% от стоимости проектов-победителей.

В Уфе собираются создать кампус в рамках формирования в республике Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Реализуемый по инициативе Радия Хабирова проект включает комплекс учебных зданий, технополис, спортивный центр, общежития для студентов, преподавателей и молодых ученых.

«То, над чем долгие годы работали ректоры вузов, правительство нашего региона становится реальностью. У Башкортостана будет свой студенческий кампус», — прокомментировал глава республики.

Хабиров ранее обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать заявку Башкортостана на создание карбонового полигона.