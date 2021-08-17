Полиция контролирует ситуацию в дагестанском селе после конфликта жителей с имамом

Махачкала, 17 августа. Правоохранители следят за порядком в дагестанском селе после конфликта имама с местными жителями. В настоящее время ситуация стабилизирована.

Конфликт имама, назначенного муфтиятом Республики Дагестан, с местными жителями произошел в селе Агвали Цумадинского района региона. К обеспечению общественного порядка были привлечены местные сотрудники полиции, а также дополнительные силы, сообщил заместитель главы администрации района Халилула Магомедов.

По словам чиновника, напряженность в селе в данный момент снизилась. Глава района ведет переговоры с участниками обеих сторон конфликта.