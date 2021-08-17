Глава МИД РФ Лавров вспомнил, как начал болеть за «Спартак»

Калининград, 17 августа. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, как начал болеть за столичный футбольный клуб «Спартак».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа выступил перед студентами и преподавателями калининградского Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Он рассказал, что стал болеть за столичный «Спартак», когда жил в подмосковном городе Ногинске.

«Наш дом стоял в 100 метрах от стадиона «Спартак». Ну и, естественно, на «Спартак» мы ходили, когда играла местная заводская команда», — вспомнил Лавров.

Министр иностранных дел РФ добавил, что пожелал футболистам «Спартака» играть более активно, чтобы привлекать молодых фанатов на трибуны, пишет «МИР 24».

Ранее стало известно, что защитник «Спартака» Жиго может перейти в итальянский «Торино». Его контракт с московским клубом истекает летом 2022 года.