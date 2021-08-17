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Bloomberg: бегство президента Гани из Афганистана застало США врасплох

  /   Обновлено: 17 августа 2021 19:27
Политика
Bloomberg: бегство президента Гани из Афганистана застало США врасплох
Global Look Press  /  Rahmatullah Alizadah Source: XinHua / Stringer Source: XinHua

Вашингтон, 17 августа. Бегство президента Афганистана Ашрафа Гани из страны поставило крест на планах о создании переходного правительства, выяснило американское агентство Bloomberg.

Договоренность о создании переходного правительства в Афганистане была достигнута в рамках трехсторонних переговоров в Дохе между представителями правительства республики, движения «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в РФ) и США. Как отмечают в американском агентстве, бегство Гани из страны застало врасплох все стороны и сделало невозможным создание переходного правительства.

Как отметили американские журналисты, проект переходного правительства предусматривал наличие в органах власти представителей всех слоев общества: старых и действующих элит, а также представителей самого «Талибана». Однако после отъезда Гани из страны представители движения отметают любые предложения о создании временных органов власти.

После взятия под контроль территории Афганистана талибы начали наводить порядок в городах и вводить новые законы. Афганские студентки поделились в беседе с Федеральным агентством новостей переживаниями за будущее.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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