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Афганский позор США, погодные катаклизмы, Меркель в Кремле: что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
Общество
Афганский позор США, погодные катаклизмы, Меркель в Кремле: что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
Федеральное агентство новостей  / 

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» проведет свое очередное заседание 21 августа, в субботу, в 13:00. Как обычно, на площадке Медиагруппы «Патриот» соберутся топовые журналисты и политики Москвы и Петербурга, чтобы обсудить актуальные события прошедшей недели.

Афганский позор США и такая разная реакция на него в западных и в независимых от Запада СМИ: почему американцы делают хорошую мину при плохой игре? Пожары в Якутии, США и Турции, а также наводнения в Сибири, на Кубани и в Европе: кто виноват и что делать? Новые российские фильмы и реакция на них широкой аудитории, прощальный визит Ангелы Меркель к Владимиру Путину, новый закон о коррупции — эти и другие события минувшей недели обсудят в рамках традиционного мероприятия для журналистов региона — в пресс-клубе «Петербургский уикенд».

В эту субботу гостями клуба станут:

  • Александр Сладков, российский военный журналист, специальный корреспондент «Вести» ВГТРК;
  • Максим Шугалей, российский ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей;
  • Игорь Кимаковский, публицист;
  • Франц Клинцевич, российский политик, лидер Российского союза ветеранов Афганистана;
  • Максим Бриус и Михаил Вассербаум, создатели художественного фильма «Солнцепек».

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию пресс-центра «Патриот» задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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