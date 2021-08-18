Любовь Храпылина отреагировала на отказ «Родине» в регистрации на выборы в ЗакС

Случай с отказом в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания певице Татьяне Булановой, баллотировавшейся от партии «Родина», показывает, что петербургские чиновники опасаются конкуренции. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН директор научно-образовательного центра социального развития Любовь Храпылина.

Собеседница оценила новость о том, что избирательная комиссия отказала партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга. Она допустила, что причиной этого могла стать выдвинутая Татьяной Булановой инициатива «Ленинградская надбавка» пенсионерам.

«В целом в последние годы какое-то очень странное отношение к людям ярким, талантливым, неординарным. Наверное, [петербургские чиновники] опасаются, не хотят конкуренции. Не хотят привлечения внимания к неординарному мышлению и видению решений на разных уровнях», — сказала специалист.

Любовь Храпылина также предположила, что именно народная любовь к артистке могла не понравиться некоторым власть имущим.

«Отсюда такое поведение: найти даже незначительный повод и убрать. Дело не в том, что и как она сформулировала, понравилось ли это кому-то. Дело в том, что вот этот человек концентрирует на себе определенный позитив достаточно большого количества людей. Соответственно, ее слово обязательно будет внимательно выслушиваться людьми. А это уже совсем ни к чему кому-то», — пояснила собеседница ФАН.

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В завершение она добавила, что не видит ничего удивительного в том, что в регистрации на выборы в ЗакС сначала отказали самой Татьяне Булановой, а потом и партии «Родина».

«Любые инициативы [душат], которые дает яркий человек. Дело в том, что он привлекает внимание общественности. Сегодня к этому, а завтра о чем-то другом выскажется». — заключила директор научно-образовательного центра социального развития.

Ранее военный пенсионер Михаил Колчев в беседе с ФАН объяснил, почему чиновники боятся партии «Родина». По его словам, эта политическая сила представляет собой объединение настоящих патриотов.