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Могила Валерия Золотухина преобразилась через восемь лет после его смерти
Общество
Могила Валерия Золотухина преобразилась через восемь лет после его смерти
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova

Барнаул, 17 августа. Могила народного артиста РСФСР Валерия Золотухина обрела новый вид через восемь лет после его смерти. На месте последнего пристанища актера появился каменный памятник.

Золотухина похоронили на его родине — в селе Быстрый Исток Алтайского края. Могила артиста находится на территории храма Покрова Богородицы, который был воссоздан при жизни актера по его инициативе. Разрешение на захоронение в этом месте было получено от епархии.

«Такой обычай существует для священников и крупных меценатов. Валерий Сергеевич и был таким человеком», — цитирует kp.ru настоятеля храма отца Дмитрия.

В первые годы после смерти Золотухина его могила представляла собой земляной холм с деревянным крестом. Жители Быстрого Истока ухаживали за местом упокоения актера, но из-за снега и дождя могила быстро стала выглядеть неопрятно. Кроме того, деревянный крест не простоял бы долго.

В результате могила артиста преобразилась благодаря каменному памятнику, повторяющему образ деревянного креста. Сам могильный холм тоже обнесли камнем.

Валерий Золотухин скончался в марте 2013 года. За несколько месяцев до смерти у него обнаружили рак головного мозга, напоминают «Дни.ру». У актера остался внебрачный сын, который растет копией знаменитого отца.

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актер могила золотухин
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