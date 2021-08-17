Актриса Маргарита Аброськина рассказала, с какими звездами Голливуда ее сравнивают

Российская актриса Маргарита Аброськина призналась ФАН, что в проект «Охотник за призраками. Документалист» она попала чуть ли не со страниц соцсети.

27-летняя уроженка Москвы в эксклюзивном интервью раскрыла подробности съемок нового мистического сериала, премьера которого состоялась накануне в вечернем эфире телеканала ТВ-3. Также Аброськина рассказала, почему ее нередко сравнивают со звездами Голливуда.

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

«Мистический триллер»

— Маргарита, как вы попали в этот проект?

— Прошла пробы!

— Ну это понятно. Кто вас пригласил, и много ли было соперниц?

— Ой, а я и не знаю. Слава богу, никогда не знала об этом! Ну, как рассказывал Илья Куликов (один из режиссеров, сценаристов и продюсеров сериала. — Прим. ФАН), он искал исполнительницу главной женской роли в данный проект, где-то что-то смотрел, листал Facebook и случайно увидел мой профиль — у нас с ним есть какие-то общие друзья. Илья скинул кастинг-директору мою фотографию и сказал: «Вот референс на главную героиню, мне нужна актриса, похожая на нее».

То есть просто выбрал по лицу, по снимкам. Вообще ничего про меня не зная! А потом они зашли на мою страницу и воскликнули: «Так она же актриса!» Собственно говоря, так на пробы и пригласили.

— Когда вы прочитали сценарий, он вам сразу понравился, или все-таки были какие-то сомнения?

— Нет, никаких сомнений у меня не возникло, мне все очень понравилось. Этот проект — такой неоднозначный, такой мистический триллер, и начинается довольно-таки необычно. И потом, никто еще не снимал о документалистах. Нет, документальные фильмы-то есть, но никто никогда еще в художественном фильме не погружался в документальный, и это, конечно, очень интересно.

И сама мистическая часть, я, правда, не считаю, что она мистическая, — лично для меня она абсолютно объяснимая, — но и она развивается нетривиально.

— Раньше снимались уже в подобных проектах с мистической ноткой?

— Нет.

— То есть это ваш первый такой опыт, получается?

— Да, «слепой» в моей биографии не было (смеется).

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

— Как проходили съемки? Сопутствовали ли им некие мистические моменты, как нередко бывает в подобных случаях? Или все шло тихо и спокойно?

— Если брать смены со мной, то все было гладко. Но есть серия, которая почти полностью снималась в Крыму, и вот она получилась, судя по рассказам коллег, очень такой... Вот снимают они в ужасных погодных условиях, отъезжают от съемочной площадки, и погода уже хорошая, светит солнце. А над местом, где они снимали, просто черная воронка.

Еще были какие-то странные встречи с людьми... Миша Филиппов и режиссер той серии Аня Мирохина рассказывали об этом, делились впечатлениями, что там было много чего нестандартного.

— А вы не ездили на эти съемки?

— Нет, это была личная история из прошлого героя, которого играет Филиппов. Мы сидим в квартире, он рассказывает нам об этом, мы слушаем, и зрителей уводят во флешбэк.

— Как вообще вам работалось на съемочной площадке с коллегами — актерами и актрисами?

— Хорошо работалось. Актрис, слава богу, не было (смеется), поэтому все хорошо.

— Даже так?!

— Ну, я находилась в компании двух парней (Аристарха Венеса и Михаила Филиппова. — Прим. ФАН), и с ними было приятно сниматься.

— Вам, получается, приятнее работать с мужчинами, я правильно понял?

— Да мне со всеми приятно работать! Просто у нас там три главных героя, поэтому, собственно, мы и контактировали, в основном, только между собой.

Это не такой масштабный проект, как, например, [сериал] «Регби». Вот там очень много персонажей, очень много партнеров. А тут больше такая, камерная история.

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

«Здесь история о событиях»

— Кстати, какой из этих двух ваших проектов вам нравится больше и какой из них, как говорится, круче?

— Ой, на этот вопрос сложно ответить, они абсолютно разные…

— Премьера «Регби» из числа ваших работ была до этого, причем не так давно. Этот сериал очень высоко оценили зрители.

— Да, и он до сих пор идет, вот как раз в среду, 18-го числа, выходит последняя серия. Скажу, что очень много людей ждет второй сезон.

Если сравнивать с «Охотником за призраками», то истории тут и там совсем разные по смыслу. В «Регби» больше личных историй главных героев, какие-то их боли, которые с каждой серией развиваются, мы их видим и у нас меняется отношение к этим самым главным героям. Там о людях.

Здесь же, я считаю, история больше…

— О событиях?

— Да, о событиях, которые происходят, потому что главный герой этого сериала на самом деле — документальный фильм, который мы снимаем. Хоть мне кажется, что можно раскрыть этих героев еще и на второй сезон, но все-таки для меня это абсолютно законченная история. Хотя есть зрители, которые посмотрели сериал на платформе и писали мне, что в финале почувствовали какую-то недосказанность… если зрителю нравится, он всегда хочет продолжения. А вот насчет «Регби» я не считаю, что там законченная история, да и зрители тоже так не думают. Даже несмотря на то, что они еще не смотрели последнюю серию, все равно им мало, им хочется еще (смеется).

Если здесь и решат делать какое-то продолжение, то это будет абсолютно новый документальный фильм о чем-то другом, я так думаю.

— Сейчас работаете над чем-то?

— Да, конечно. Вот только что закончили снимать сериал, который покажет телеканал «Пятница!». Его пока что не анонсировали, поэтому я не могу рассказать подробнее о нем. Скажу лишь, что там будет девять серий.

— Даже названия не обнародуете?

— Ну, так как его еще не анонсировали, поэтому не знаю… У нас там довольно строгий договор. Но могу все же раскрыть, что это музыкальная комедия.

Это если говорить о том, что уже снято. А сейчас я поеду на море на съемки полнометражного фильма.

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

— Маргарита, признайтесь, часто ли вам задают вопрос о знаменитой американской актрисе Эмме Стоун?

— Знаете, когда я покрасилась в блондинку, мне стали чаще говорить о Марго Робби и Самаре Уивинг. А когда была потемнее, то да, мне очень часто говорили о Стоун. Когда вышел фильм «Круэлла» с ней в главной роли, мы с подружкой пошли в кино, и она говорит: «Рит, так странно с тобой рядом сидеть, смотрю на экран, смотрю на тебя, и у тебя такое же выражение лица, как у нее». То есть мы не столько похожи внешне, сколько по мимике.

— Ну, глаза-то похожи!

— Может быть и глаза, но какие-то эмоции на лице мы точно иногда выражаем одинаково.

Однако сейчас я блондинка, и мне стали меньше о ней говорить (смеется).

— Нравится вам, как играет Стоун? И может ли она быть вашим кумиром?

— Очень нравится! Кстати, я не считаю, что сравнение с другими актрисами — плохо. Пусть сравнивают, так как что касается лично меня, это даже приятные сравнения. Потому что и Стоун, и Робби нравятся мне как актрисы, и, конечно, когда выходят фильмы, где они играют, я всегда их смотрю. Мне интересно, как Эмма и Марго работают, потому что это есть немножко в голове: все равно думаешь, раз уж ты похож, — что на экране смотрится хорошо, а что плохо. Потому что саму себя оценивать сложно, а вот их оценивать для себя как-то проще (смеется).

И если мне нравятся какие-то вещи, которые они выражают, я такая думаю: «Хм, это можно будет когда-нибудь использовать». Какие-то вот такие фишечки. Меня это вообще не напрягает!

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

Главный герой сериала «Охотник за призраками. Документалист» — Евгений Морозов, который добился больших успехов в своей профессии, хотя сами фильмы не принесли ему известности. Тогда он решает снять документальное кино, которое «взорвет» интернет. Осталось только выбрать тему.

И, заглянув смерти в глаза, Морозов запланировал посвятить свою новую картину исследованию сверхъестественного и паранормального. Он собирает группу, куда входят его бывшая девушка — сценаристка Дарья, и кинооператор Егор…

8-серийную драму сняли три режиссера — Илья Куликов, Никита Грамматиков и Аня Мирохина. Главные роли сыграли Аристарх Венес, Маргарита Аброськина и Михаил Филиппов. Также снялись Дмитрий Тихонов, Игорь Ясулович, Иван Верховых, Наиль Абдрахманов, Людмила Светлова, Дмитрий Ячевский и другие.

Телезрители могут увидеть проект «Охотник за призраками. Документалист» в вечернем эфире канала ТВ-3 — с понедельника по четверг.

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