«Крокодил Данди» из США спас сотрудницу зоопарка от аллигатора

Нападение произошло в террариуме в Солт-Лейк-Сити. Сотрудница зоопарка Линдси Булл кормила аллигатора. Женщина отмахнулась от морды, рептилия схватила ее за запястье и затянула в воду.

Оказавшийся рядом Донни Вайзман проявил себя как настоящий герой и оседлал Дарта Гатора. Этот момент был похож на кадры из фильма «Крокодил Данди». Другой очевидец схватил 31-летнюю дрессировщицу и тащил до тех пор, пока бьющийся в воде аллигатор не отпустил ее. Тогда Донни остался с рептилией один на один. Аллигатор брыкался и хлестал хвостом по воде, а когда успокоился — Вайзман убежал.

«Я рад, что он не был больше. У нас были бы проблемы. Я бы сказал, что он был около двух метров в длину. Мой рост — 1,9 метра, и он немного меня потрепал», — рассказывает Донни со смехом.

В тот день мужчина не хотел идти с детьми в террариум, но в последний момент передумал — и оказался в нужном месте в нужное время.