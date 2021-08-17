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Донбасс сегодня: ВСУ ведут огонь из артиллерии и ПТРК, перебежчик дает показания
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ведут огонь из артиллерии и ПТРК, перебежчик дает показания
facebook.com  /  Генеральный штаб ВСУ

Донбасс, 17 августа. Украинские силовики стреляют по республикам из тяжелых минометов. Перебежчик рассказал о срочном призыве в армию Киева. В ВСУ доводят солдат до суицида. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки украинские вооруженные формирования обстреливали населенные пункты ДНР пять раз. Огонь велся по районам Горловки, Спартака, Донецка и Ленинского. Били киевские силовики из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В ЛНР зафиксировано четыре обстрела — все они пришлись по Золотому-5. Применялись 120-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. О жертвах и разрушениях информации нет.

Перебежчик рассказал о срочном призыве в ВСУ

Перешедший на сторону ДНР стрелок-помощник гранатометчика второй роты 1-го батальона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Красозов рассказал защитникам ДНР о том, как он оказался в рядах ВСУ. Оказалось, что на срочную военную службу Красозова не приняли из-за отсутствия образования 10-11 классов и проблем со здоровьем.

Но в мариупольском военкомате молодому человеку 2002 года рождения предложили пройти службу по контракту. Получается, что для контрактной службы в ВСУ, то есть для участия в боевых действиях в Донбассе, ни отсутствие образования, ни проблемы со здоровьем значения не имеют.

Донбасс сегодня: ВСУ ведут огонь из артиллерии и ПТРК, перебежчик дает показания
Новостное агентство «Харьков».  / Георгий Медведев

Военную службу контрактник Красозов проходил в Северодонецке Луганской области в составе 53-й мехбригады, частью которой на данный момент является и печально известный своими военными преступлениями батальон «Айдар» (запрещен в РФ). По словам перебежчика, айдаровцы постоянно издевались над ним и его сослуживцами, что и стало одной из основных причин бегства. Красозов передал в Народную милицию ДНР документы из штаба бригады для служебного пользования, которые доказывают низкую укомплектованность передовых подразделений ВСУ.

Киевские силовики доводят сослуживцев до суицида

Солдат Кремивион, проходивший службу в 1-м батальоне 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, свел счеты с жизнью на позициях в районе Станицы Луганской, сообщают в Народной милиции ЛНР. Причина поступка — постоянные унижения со стороны командира и сослуживцев.

Как стало известно луганчанам, украинский военный более полугода не мог добиться от командования подписи на рапорте об увольнении, а неоднократные его сообщения об издевательствах были проигнорированы. После самоубийства сотрудники военной службы правопорядка все же задержали командира взвода, где служил Кремивион, до проведения расследования самоубийства.

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