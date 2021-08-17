Во Владимире пройдет межнациональный пленэр юных художников

Владимир, 17 августа. В этом году ежегодный, уже 20-й, пленэр «Добра и мира тебе, Владимирская Русь» будет посвящен памяти президента молодежной организации «Дом Мира» Николая Чебанова, который был основателем, многолетним организатором и вдохновителем этого мероприятия.

По традиции во второй половине августа, когда празднуют Яблочный Спас, во Владимирскую область съезжаются юные художники из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья, сообщают «Владимирские ведомости». В рамках пленэра пройдут конкурсы «Россия, которую я люблю» для наших соотечественников и «Россия, которую я знаю» для молодых зарубежных художников. На конкурсы прислано уже более 2000 работ. Как говорят организаторы, такое внимание к пленэру и такое большое количество участников будет лучшей памятью о Николае Чебанове.

Ранее ФАН рассказывал о фестивале кукольных театров, который пройдет во Владимире в сентябре.