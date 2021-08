Граждане США требуют расследовать ДТП с пьяным полицейским-убийцей

Балтимор, 17 августа. Пьяный полицейский на своем мотоцикле насмерть сбил двух пешеходов в городке Дандолк. Семьи погибших требуют суда и справедливого наказания для полицейского-убийцы

Трагедия произошла 3 мая 2021 года. Молодая девушка по имени Берлинн Мэтьюз ехала по оживленному шоссе и увидела на проезжей части лежащего мужчину. Она остановилась, вышла из автомобиля и направилась к нему, чтобы предложить помощь. В этот момент на обоих пешеходов налетел мотоцикл.

Берлинн Мэтьюз погибла на месте. Также скончался 34-летний Джошуа Дэй, которому девушка пыталась помочь.

По данным полиции, мотоциклом управлял сотрудник полицейского управления округа Балтимор, 24-летний Уильям Коллазо-Браун. После происшествия он был отстранен от службы и арестован. Представители полиции США утверждают, что пьяный мотоциклист мог и не быть причиной смерти Дэя, которого за несколько минут до наезда мотоцикла сбил автомобиль.

A memorial marks the spot along North Point Blvd where Joshua Day and Berlynn Matthews were hit and killed by a motorcycle. Police say Matthews stopped to help Day after he was hit by a car while crossing the road. pic.twitter.com/nManMgpnSN