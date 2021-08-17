Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 19:36
19:36
Общество
Эксперты призвали церковь подключиться к созданию молодежных медиапроектов в России
19:27
Экономика
МЭР РФ: женщины руководят более чем 40% предприятий малого бизнеса в России
19:27
Происшествия
Ювелирный магазин в Петербурге обокрали за «пять минут»
19:23
Общество
Швейцарские математики побили мировой рекорд по вычислению значения числа «Пи»
19:22
Шоу-бизнес
Певица МакSим после коронавируса впервые попробовала любимое лакомство
19:21
Общество
Росгвардия отработала стрельбу в условиях ограниченной видимости в Калининграде
19:20
Армия
Военные парашютисты готовятся под Рязанью к конкурсу АрМИ-2021 «Десантный взвод»
19:19
Политика
Бросили на произвол судьбы: 12 украинских военных осталось в захваченном Афганистане
19:17
Общество
Регистрацию в лотерее на квартиры и машины для привитых от COVID-19 открыли в Приморье
19:16
Происшествия
Правоохранители задержали лидера ялтинского филиала движения «Свидетели Иеговы»
Все новости

Граждане США требуют расследовать ДТП с пьяным полицейским-убийцей
США
Граждане США требуют расследовать ДТП с пьяным полицейским-убийцей
PrScr fondfbr.ru  / 

Балтимор, 17 августа. Пьяный полицейский на своем мотоцикле насмерть сбил двух пешеходов в городке Дандолк. Семьи погибших требуют суда и справедливого наказания для полицейского-убийцы

Трагедия произошла 3 мая 2021 года. Молодая девушка по имени Берлинн Мэтьюз ехала по оживленному шоссе и увидела на проезжей части лежащего мужчину. Она остановилась, вышла из автомобиля и направилась к нему, чтобы предложить помощь. В этот момент на обоих пешеходов налетел мотоцикл.

Берлинн Мэтьюз погибла на месте. Также скончался 34-летний Джошуа Дэй, которому девушка пыталась помочь.

По данным полиции, мотоциклом управлял сотрудник полицейского управления округа Балтимор, 24-летний Уильям Коллазо-Браун. После происшествия он был отстранен от службы и арестован. Представители полиции США утверждают, что пьяный мотоциклист мог и не быть причиной смерти Дэя, которого за несколько минут до наезда мотоцикла сбил автомобиль.

«По данным Департамента полиции округа Балтимор, автомобилист, ехавший на Subaru Legacy в южном направлении по бульвару Норт-Пойнт, сбил 34-летнего Джошуа Дэя. Водитель съехал на обочину и остановил машину на восточной окраине бульвара Норт-Пойнт.

Второй автомобилист, проезжавший мимо места аварии, увидел Дэя на проезжей части и остановился на западной окраине бульвара Норт-Пойнт. Когда Берлинн Мэтьюс вышла на дорогу, чтобы помочь Дэю, ее сбил Коллазо-Браун, который также переехал Дэя», — говорится в полицейском отчете.

Бывшему офицеру полиции Балитимора были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве в состоянии алкогольного опьянения. Родные погибших выражают опасения, что полиция может спустить дело «на тормозах». Они требуют проведения прозрачного, независимого следствия и открытого судебного процесса.

«Она пыталась спасти моего племянника, и у нее тоже отняли жизнь», — говорит о поступке Берлинн Мэтьюз тетя погибшего Джошуа Дэя Венди Идентон.

Российская правозащитная организация Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) объявила в официальном Telegram-канале, что возьмет на контроль дело Джошуа Дэя и Берлинн Мэтьюз. ФБР был создан при содействии бизнесмена Евгения Пригожина для борьбы с полицейским и тюремным произволом во всем мире.

Инициативная группа фонда направила официальный запрос в офис Генпрокурора США и в администрацию Белого дома с требованием обеспечить проведение непредвзятого расследования и вынесение справедливого приговора полицейскому-убийце.

Вернуться назад

Все новости / США / Граждане США требуют расследовать ДТП с пьяным полицейским-убийцей
сша фбр полицейский беспредел в сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru