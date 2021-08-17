Граждане США требуют расследовать ДТП с пьяным полицейским-убийцей

Балтимор, 17 августа. Пьяный полицейский на своем мотоцикле насмерть сбил двух пешеходов в городке Дандолк. Семьи погибших требуют суда и справедливого наказания для полицейского-убийцы

Трагедия произошла 3 мая 2021 года. Молодая девушка по имени Берлинн Мэтьюз ехала по оживленному шоссе и увидела на проезжей части лежащего мужчину. Она остановилась, вышла из автомобиля и направилась к нему, чтобы предложить помощь. В этот момент на обоих пешеходов налетел мотоцикл.

Берлинн Мэтьюз погибла на месте. Также скончался 34-летний Джошуа Дэй, которому девушка пыталась помочь.

По данным полиции, мотоциклом управлял сотрудник полицейского управления округа Балтимор, 24-летний Уильям Коллазо-Браун. После происшествия он был отстранен от службы и арестован. Представители полиции США утверждают, что пьяный мотоциклист мог и не быть причиной смерти Дэя, которого за несколько минут до наезда мотоцикла сбил автомобиль.

A memorial marks the spot along North Point Blvd where Joshua Day and Berlynn Matthews were hit and killed by a motorcycle. Police say Matthews stopped to help Day after he was hit by a car while crossing the road. pic.twitter.com/nManMgpnSN — Megan Knight (@KnightWMAR) May 3, 2021

«По данным Департамента полиции округа Балтимор, автомобилист, ехавший на Subaru Legacy в южном направлении по бульвару Норт-Пойнт, сбил 34-летнего Джошуа Дэя. Водитель съехал на обочину и остановил машину на восточной окраине бульвара Норт-Пойнт. Второй автомобилист, проезжавший мимо места аварии, увидел Дэя на проезжей части и остановился на западной окраине бульвара Норт-Пойнт. Когда Берлинн Мэтьюс вышла на дорогу, чтобы помочь Дэю, ее сбил Коллазо-Браун, который также переехал Дэя», — говорится в полицейском отчете.

Бывшему офицеру полиции Балитимора были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве в состоянии алкогольного опьянения. Родные погибших выражают опасения, что полиция может спустить дело «на тормозах». Они требуют проведения прозрачного, независимого следствия и открытого судебного процесса.

A memorial to honor the lives of 34-year-old Joshua Day and 21-year-old Berlynn Matthews, who were struck and killed along North Point Blvd in Dundalk early Sunday. An off-duty Baltimore Co. Police officer has been arrested & charged w/ a DUI. @wjz pic.twitter.com/E5YJf0pqxm — Rachel Menitoff (@RachelMenitoff) May 4, 2021

«Она пыталась спасти моего племянника, и у нее тоже отняли жизнь», — говорит о поступке Берлинн Мэтьюз тетя погибшего Джошуа Дэя Венди Идентон.

Российская правозащитная организация Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) объявила в официальном Telegram-канале, что возьмет на контроль дело Джошуа Дэя и Берлинн Мэтьюз. ФБР был создан при содействии бизнесмена Евгения Пригожина для борьбы с полицейским и тюремным произволом во всем мире.

Инициативная группа фонда направила официальный запрос в офис Генпрокурора США и в администрацию Белого дома с требованием обеспечить проведение непредвзятого расследования и вынесение справедливого приговора полицейскому-убийце.