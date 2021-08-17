Следователи установили личность погибшей женщины под Выборгом

Выборг, 17 августа. В лесном массиве под Выборгом обнаружены трупы женщины и маленького ребенка. Сотрудники СК выяснили, что погибла 33-летняя местная жительница Лариса, сообщил источник ФАН.

Рядом с ней лежал труп девочки. Оба тела сильно пострадали от огня. На месте происшествия были найдены оплавленный телефон, две ложки и крышка от канистры.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о двойном убийстве. Однако существует также версия, что женщина расправилась с дочерью, а затем свела счеты с жизнью.