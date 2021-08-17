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Двое детей с переломами попали в больницу после обрушения нежилого здания в Перми
Происшествия
Двое детей с переломами попали в больницу после обрушения нежилого здания в Перми
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пермь, 17 августа. Две девочки серьезно пострадали после обрушения заброшенного здания. Как стало известно ФАН, дети пошли на промышленную базу собирать ягоды.

Две девочки 13 и 14 лет 16 августа проникли на охраняемую промышленную базу в Перми. В это время произошло обрушение перекрытия старого здания. Дети получили серьезные телесные повреждения и были доставлены в местное медицинское учреждение.

«По данному факту назначена проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказала ФАН временно исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Пермскому краю Татьяна Амелехина.

Промышленная база находится на Заводской улице и охраняется частной фирмой. Дети смогли обмануть бдительность сотрудников ЧОП и проникли на объект.

«Нам удалось предварительно установить, что девочки пошли собирать туда ягоды, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — На пути им повстречалось заброшенное здание, которое принадлежит индивидуальному предпринимателю. Они решили взобраться на крышу постройки».

Некоторое время школьницы лазили по аварийному строению, и ничего не предвещало беды.

«В какой-то момент упало одно из перекрытий и вниз посыпался кирпич. Пострадавшие упали на него. Сверху на них рухнула плита и придавила им нижние конечности. Детей доставили в больницу. У одной из девочек диагностирован перелом голеностопного сустава, у другой перелом бедренной кости. Также они получили множественные ушибы, ссадины лица и тела», — дополнил источник.

По словам спасателей, пострадавшим очень повезло. Если бы плита упала на пару сантиметров ближе к туловищу, то не исключено, что трагедия могла бы закончиться летальным исходом.

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дети пермь обрушение здания
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