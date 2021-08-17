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Чемпион Европы Инсинье отклонил щедрое предложение «Зенита»
Спорт
Чемпион Европы Инсинье отклонил щедрое предложение «Зенита»
Global Look Press  /  Christian Charisius/dpa

Санкт-Петербург, 17 августа. Атакующий полузащитник «Наполи» Лоренсо Инсинье отказался переходить в «Зенит».

Петербургский «Зенит» был готов заплатить 30 миллионов евро за трансфер полузащитника Лоренсо Инсинье. Соответствующую информацию представили журналисты Italy24News, ссылаясь на эфир телеканала Sportitalia. Согласно данным источника, «Зенит» был готов платить Инсинье около 8 миллионов евро в год.

Контракт 30-летнего полузащитника с «Наполи» истекает в июне 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока, который, как пишет RT, является действующим чемпионом Европы в составе сборной Италии, в 48 миллионов евро.

Ранее стало известно, что летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей. Турнир в Японии стартует 24 августа.

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футбол Зенит трансфер инсинье
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