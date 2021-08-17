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Более 10 человек пострадали в рухнувшем с высоты 3,5 метра автобусом в Бурятии
Происшествия
Более 10 человек пострадали в рухнувшем с высоты 3,5 метра автобусом в Бурятии
pixabay.com

Улан-Удэ, 17 августа. Автобус с пассажирами сорвался с высоты 3,5 метра в столице Бурятии. Авария не обошлась без пострадавших.

Инцидент произошел в Яравнинском районе рядом с карьером горно-обогатительного комбината «Озерный». Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. По информации ГИБДД, травмы получили 19 человек, в том числе и шофер.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. По факту случившегося инициирована проверка. Подробности устанавливаются.

Еще одна авария с пострадавшими ранее случилась в Ивановской области. Среди травмированных оказались пятеро детей и столько же взрослых, сообщал ФАН.

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