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Скарлетт Йоханссон присоединилась к актерскому составу нового фильма Уэса Андерсона
Общество
Скарлетт Йоханссон присоединилась к актерскому составу нового фильма Уэса Андерсона
flickr.com

Лос-Анджелес, 17 августа. Звезда «Черной Вдовы» Скарлетт Йоханссон появится в новом фильме режиссера Уэса Андерсона. Съемки ленты уже начались в Испании.

Название кинокартины и детали сюжета пока держатся в секрете. Также неизвестно, какого именно персонажа сыграет Йоханссон. Съемочный процесс должен завершиться в конце сентября, пишет The Hollywood Reporter.

В актерский состав новой ленты Андерсона вошли многие другие знаменитости. Например, в фильме появятся Марго Робби, Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон и Билл Мюррей, передает Teleprogramma.pro.

Скарлетт Йоханссон уже доводилось работать с Андерсоном, когда он создавал анимационный фильм «Остров собак». Актриса озвучила одного из персонажей ленты.

Ранее звезда «Черной Вдовы» подала иск против компании Disney, поскольку осталась недовольна сборами фильма о Наташе Романофф, от которых зависит ее доход. Актрисе не понравилось, что лента вышла одновременно в кинотеатрах и на стриминге. После скандала студия Disney начала избавляться от проектов с участием Йоханссон.

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йоханссон фильм андерсон
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