На вертолете Ми-8 в ХМАО во время полета сработала сигнализация

Ханты-Мансийск, 17 августа. При выполнении рейса в редуктор вертолета забилась стружка, из-за чего сработала сигнализация. В результате инцидента никто не пострадал.

Летное судно авиакомпании АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» следовало по маршруту "Лянтор — Лянтор". Во время пути произошло срабатывание сигнализации в связи с тем, что в главном редукторе появилась стружка.

Рейс выполнялся, чтобы провести авиационные работы для ПАО «Сургутнефтегаз». Командир судна принял решение вернуть вертолет на посадочную площадку.

В результате случившегося летное судно в штатном режиме село в Лянторе. Никто не пострадал, вертолет не получил повреждений. На борту находилось три члена экипажа авиакомпании.

Сургутской транспортной прокуратурой было организовано проведение проверки исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Также стало известно, что специалисты приостановили работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке.