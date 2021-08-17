Маркетолог Григорьев оценил появление Брюса Уиллиса в рекламе мобильного оператора РФ

В России очень популярен образ полицейского Джона Макклейна из боевика «Крепкий орешек» в исполнении голливудского актера Брюса Уиллиса. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что знаменитый американский артист станет лицом компании «Мегафон».

«Россия любит Брюса Уиллиса-«крепкого орешка». Я знаю людей, которые в группе в соцсети отмечают день, в который известный террорист был выкинут из окна небоскреба «Накатоми Плаза». Эти люди поздравляют друг друга с Рождеством и этим событием из фильма «Крепкий орешек». Так что в России Брюсс Уиллис больше, чем голливудский актер», — сказал специалист.

Николай Григорьев также отметил, что, по его мнению, выбор именно этого голливудского актера рассчитан на определенную категорию граждан.

«Вне всякого сомнения — целевая аудитория возрастом более 40 лет. У них есть своя социология. Они смотрят на своих клиентов, кто больше приносит им денег. Не сомневаюсь, что это таргетированная реклама», — пояснил собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Крепкий Орешек» /

В завершение он добавил, что тот или иной актер может стать лицом компании не только благодаря успешности, а из-за особенностей устройства человеческой психологии.

«В ходе наших реакций мы всегда опираемся на определенный культурный бэкграунд. Когда-то были цитаты из произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Этот культурный бэкграунд у всех поколений разный. Когда люди разговаривают, они постоянно произносят какие-то фразы, которые опираются на общий культурный контекст. Брюс Уиллис из «Крепкого орешка», Сильвестр Сталлоне из «Рэмбо» входят в культурный бэкграунд целевой аудитории», — подытожил маркетолог.

Ранее актер театра и кино Александр Песков в беседе с ФАН заявил о бедственном положении своих коллег в театрах. По словам артиста, он не представляет, как сегодня выживают менее востребованные актеры, которых не приглашают сниматься в кино.