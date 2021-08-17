НАК выступил за более строгое наказание для коррупционеров

Москва, 17 августа. Новый план по противодействию коррупции на 2021–2024 годы прокомментировал Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК).

Национальный план, утвержденный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Кабанов считает недостаточно радикальным. Он предлагает ужесточить законодательство в отношении нарушителей.

«Мы давно говорим, что нужно приравнять коррупционное преступление к измене Родине. Какая разница, какой присяге изменять, военной или гражданской», — цитирует его Общественная Служба Новостей.

Председатель НАК уверен, что для прогресса в данной области необходимо изменить систему антикоррупционной экспертизы, так как она не функционирует эффективно. Антикоррупционный комитет выступает за создание дополнительного механизма проверки цифровых активов. Государственный план текущей редакции будет действовать до 2024 года