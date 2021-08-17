Ответственность владельца за поведение собаки обсудили в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 17 августа. Система ответственности хозяина большой собаки должна формулироваться с учетом комплекса факторов. Об этом рассказала инструктор по дрессировке Светлана Девальд.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 18 августа обсудят инициативу по введению «ОСАГО для собак» — так, по аналогии с автомобильной сферой, назвали предложенную систему гражданской ответственности владельцев животного. Предполагается, что законопроект установит меры безопасности для людей, которые владеют большими и потенциально опасными собаками.

Человек должен понимать всю ответственность, когда заводит собаку. Домашний питомец — не игрушка. Об этом Светлана Девальд рассказала в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Поэтому инициатива достойна обсуждения, но ответственность за поведение животного следует проработать.

«Здесь ответственность перед собакой и перед обществом. Если собака может причинить вред и в зависимости от вреда. Если собака просто лает или воет, создает шумовой эффект — это одна ответственность. Если действия собаки создали травмоопасную ситуацию или привели к травмам, к ущербу — это другая ситуация», — заключила эксперт.

Запись трансляции брифинга в медиацентре «Патриот» доступна по ссылке.