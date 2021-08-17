Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 18:07
18:06
Политика
Друзь связал новую амнистию на Украине с киевским планом обострения в Донбассе
18:05
Общество
Девятнадцатилетний футболист скончался после заражения коронавирусом в Италии
18:04
Общество
Пожарные вытащили двух человек из окна горящего дома в Томске
18:04
Африка
Тунисская партия «Ан-Нахда» потребовала возобновления работы парламента
18:01
Происшествия
Московский суд назначил еще один штраф Google в размере 5 млн рублей
18:00
Экономика
Погранпереход «Торхам» между Афганистаном и Пакистаном открылся для грузов
18:00
Общество
Михаил Колчев объяснил, почему чиновники боятся партии «Родина»
18:00
Общество
Экс-футболист Дмитрий Булыкин назвал преимущества Шугалея в предвыборной гонке
17:59
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич может лишиться 400 тысяч рублей из-за срыва отпуска в Сочи
17:55
Политика
Падение Афганистана: день, когда американская сверхдержава перестала существовать
Все новости

Ответственность владельца за поведение собаки обсудили в медиацентре «Патриот»
Общество
Ответственность владельца за поведение собаки обсудили в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  /  Andrés Carlo

Санкт-Петербург, 17 августа. Система ответственности хозяина большой собаки должна формулироваться с учетом комплекса факторов. Об этом рассказала инструктор по дрессировке Светлана Девальд.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 18 августа обсудят инициативу по введению «ОСАГО для собак» — так, по аналогии с автомобильной сферой, назвали предложенную систему гражданской ответственности владельцев животного. Предполагается, что законопроект установит меры безопасности для людей, которые владеют большими и потенциально опасными собаками.

Человек должен понимать всю ответственность, когда заводит собаку. Домашний питомец — не игрушка. Об этом Светлана Девальд рассказала в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Поэтому инициатива достойна обсуждения, но ответственность за поведение животного следует проработать.

«Здесь ответственность перед собакой и перед обществом. Если собака может причинить вред и в зависимости от вреда. Если собака просто лает или воет, создает шумовой эффект — это одна ответственность. Если действия собаки создали травмоопасную ситуацию или привели к травмам, к ущербу — это другая ситуация», — заключила эксперт.

Запись трансляции брифинга в медиацентре «Патриот» доступна по ссылке.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ответственность владельца за поведение собаки обсудили в медиацентре «Патриот»
россия собаки домашние животные мг патриот Девальд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru