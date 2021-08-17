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Вице-президент Афганистана Салех объявил себя временным главой страны

  /   Обновлено: 17 августа 2021 17:44
Политика
Вице-президент Афганистана Салех объявил себя временным главой страны
pixabay.com  /  user:1966666

Кабул, 17 августа. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех выступил с заявлением о том, что при отсутствии президента страны наделяется обязанностями временного главы государства.

Салех также отметил, что в настоящее время он находится в своей стране и в качестве законного временного президента хочет связаться с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

«Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом», — сказал представитель афганского правительства.

Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан»1 сообщило, что готово определиться с кандидатурой главы режима в Афганистане в течение двух-трех дней. Боевики также заявили, что их организация не позволит никому из представителей других террористических группировок (запрещенных в РФ) осуществлять деятельность в Республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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