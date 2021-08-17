Падение Афганистана: день, когда американская сверхдержава перестала существовать

Из новостных полос последние дни не сходит тема Афганистана, так к власти вновь пришло движение «Талибан»1 (запрещено в России), которое потеряло контроль над территорией страны после начала американской операции в 2001 году. Сегодня всех интересует, как проамериканские жители Афганистана будут уживаться с боевиками, почему США предали своих союзников, вспашке сбежав из государства.

Многие эксперты утверждают, что в республике американская демократия получила поражение. В свою очередь, Бернар-Анри Леви — французский поэт чужих революций, комментируя последние события в Кабуле, заявил, что президент США Джо Байден «потерял свою честь», поскольку произошло падение Афганистана. В интервью ФАН политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что американская сверхдержава перестала существовать тогда, когда талибы зашли в Кабул.

«К глубокому сожалению, в американском обществе за последние десять лет произошли кардинальные изменения. Уже нет тех пассионарных протестующих, которые были во время войны во Вьетнаме, людей, которые осознавали и понимали, что происходит — [что] Америка творит зло. Сейчас американское общество очень переформатировалось. Это совершенно другое общество. Оно уже не воспринимает в полном объеме понятия чести, достоинства, любви и семьи. Поэтому они совсем иначе оценивают события, происходящие вокруг Байдена и Афганистана. С сегодняшнего момента мы можем говорить, что Америка как сверхдержава перестала существовать. По большей степени США сегодня — печатный станок, больше ничего там нет», — указал собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Ордуханян считает, что для любого политика такое поражение сродни самоубийству, ведь это должно неизбежно привести к падению рейтингов, однако в США совсем другая ситуация — Джо Бадена фактически никто не будет упрекать за события в Афганистане.

«То, что сегодня происходит в Афганистане, воспринимается в американском обществе совсем иначе. Для людей, которые привели к власти Байдена в 2020 году, критерии оценки президента США совсем другие. Вот если бы он запретил, допустим, однополые браки, тогда его обвинили бы в потере чести и достоинства. Байдена будут всячески преследовать и критиковать. А вот за Афганистан его никто особо критиковать не будет. Мы должны понять, что американское общество сегодня совсем другое. Не нужно ждать покаянных голосов со стороны Америки, ведь что говорить, если они в самолет сажают овчарку вместо человека, а в это время люди бросаются на шасси. Мы имеем дело с зазеркальем. Под словами «свобода», «демократия», «гуманность» американцы уже совсем другое подразумевают. Мы говорим, что нужно спасать людей, а для них спасение людей — нужно убить половину афганцев», — резюмировал Рафаэль Ордуханян.

Ранее обозреватель ФАН писал, что вывод американских войск из Афганистана откроет в истории этого государства новую эпоху, а для России и Китая — окно больших возможностей. Он считает, что впервые за многие годы у Афганистана появится реальная возможность установить мир на своей территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.