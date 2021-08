Политики в США раскритиковали Байдена, уехавшего на отдых после речи о ситуации в Афганистане

После того как президент США Джо Байден произнес короткую речь, оправдав вывод войск из Афганистана, он отправился обратно на отдых в Кэмп-Дэвид. Десятиминутное выступление главы государства вызвало шквал критики в социальных сетях.

Сегодня Байден был вынужден вернуться после трехдневного отпуска с семьей, чтобы разрешить первый крупномасштабный внешнеполитический кризис, возникший в течение его президентского срока — стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане, которая вынудила Белый дом в срочном порядке эвакуировать из страны граждан США и работавших с ними афганцев, прежде чем боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установят полный контроль над страной.

Еще в июне 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен выражал сомнения по поводу того, что «произойдет немедленное ухудшение ситуации» после начала сокращения численности войск. Однако именно такой сценарий развернулся в Афганистане в первые три дня после поездки Байдена в Кэмп-Дэвид.

Глава государства выступил с речью в Белом доме, где подчеркнул, что не жалеет о выводе американских войск из страны.

«Я твердо придерживаюсь своего решения, — заявил президент во время речи в приемной комнате Белого дома. — Спустя 20 лет пребывания США в Афганистане, я понял на горьком опыте, что подходящий момент для вывода войск никогда бы не наступил».

Байден добавил, что дальнейшее пребывание американского военного контингента в Афганистане могло привести к «эскалации конфликта» и потерям для США, что не соответствует национальным интересам государства. Американский президент признал, что Афганистан попал под контроль «Талибана», вопреки ожиданиям администрации США.

«По правде говоря, ситуация развернулась намного быстрее, чем мы думали. Так что же случилось? Политические лидеры Афганистана сдались и сбежали из страны. Вооруженные силы проиграли, иногда даже не пытаясь бороться», — продолжил президент.

Взяты врасплох

Одним из первых признаков неотложности проблемы можно было увидеть на фотографии, опубликованной на официальной странице Белого дома в Twitter. 14 августа президент провел видеоконференцию с вице-президентом Камалой Харрис и командой по национальной безопасности для того, чтобы предпринять «продолжающиеся усилия по сокращению гражданского присутствия в Афганистане».

This morning, the President and Vice President held a video conference with the national security team to discuss the ongoing efforts to draw down our civilian footprint in Afghanistan. In addition, the President and Vice President were briefed on the earthquake in Haiti. pic.twitter.com/7BKSdJ8OKo — The White House (@WhiteHouse) August 14, 2021

В тот же день был проведен брифинг членов парламента и высокопоставленных лиц администрации, в ходе которого было сделано два важных заявления. Во-первых, по словам чиновников, в Афганистане находилось более 60 тысяч человек, имевших право на эвакуацию. Во-вторых, представители правительства пересмотрели свое июньское заявление о том, что угроза США со стороны группировки «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) относится к «средней степени риска» и будет актуальна только через два года.

«Их явно застали врасплох. Люди обеспокоены по поводу эвакуации, а также угрозы национальной безопасности США», — отметил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Уже 16 августа талибы вошли в Кабул, а в Сети распространились тревожные кадры: в атмосфере паники и хаоса сотни афганцев, сотрудничавших с американской оккупационной администрацией, прорвались на летное поле аэропорта, чтобы покинуть страну. Многие из них в отчаянии пытались зацепиться за шасси улетавшего американского военного самолета.

A photo from the inside of Reach 871, a U.S. Air Force C-17 flown from Kabul to Qatar yesterday with 640 Afghans on board, via @DefenseOne https://t.co/NMqqOSqDdv pic.twitter.com/J2yTl84han — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) August 16, 2021

Байден собирает все шишки

Решение администрации Байдена о выводе войск из Афганистана и недавние последствия этого шага вызвали жесткую критику со стороны всех политических сил в США, особенно среди членов Республиканской партии.

Глава Группы «Евразия», консалтинговой компании, оценивающей политические риски, Иэн Бреммер заявил, что это «самое неудачное внешнеполитическое решение за последние десятилетия» и он «пребывает в глубоком шоке и разочаровании из-за грубой ошибки».

«Президент умело отвечает, почему он принял решение о выводе войск из Афганистана. При этом Байден не берет на себя никакой ответственности за негативные последствия этого шага, обвиняя во всем афганский народ. Это плохой пример для лидера», — написал Бреммер в Twitter.

President Biden answering capably why he made the decision to leave Afghanistan.



But taking zero responsibility for the failures of withdrawal—putting it all on the Afghan people. This isn’t leadership. — ian bremmer (@ianbremmer) August 16, 2021

«Байден теперь возвращается в отпуск. В 16:50 он вернулся в Кэмп-Дэвид. Не надо удивляться этому. Президент произнес речь на 10 минут, теперь ему нужны неделя-другая, чтобы восстановить силы», — посмеялся сын экс-президента Дональд Трамп-младший.

Biden going back on vacation now. Headed back to Camp David at 4:50.

No one should be surprised, he gave a 10 minute speech I’m sure he needs a week or two to recuperate. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 16, 2021

«Байден ушел, не ответив на вопросы. Он еле смог выступить с речью и не мог даже дать ответ на вопросы. Не совсем тот подход, который порождает доверие. И однозначно не ответ на катастрофу такого масштаба», — заявила журналист Fox News Тэмми Брюс.

Biden left taking no questions. He was barely able to deliver this brief speech & incapable of answering questions. Not exactly the approach that engenders trust. And certainly not on a catastrophe of this magnitude. 1/3 — Tammy Bruce (@HeyTammyBruce) August 16, 2021

«Президент Байден недавно говорил, что «Талибан» не возьмет контроль над Афганистаном. Это он врал американскому народу или просто понятия не имел о реальной ситуации?», — задался вопросом конгрессмен от Республиканской партии Крис Стюарт.

President Biden recently said the Taliban would not take over Afghanistan.



Was he lying to the American people, or did he have no understanding of the situation? — Rep. Chris Stewart (@RepChrisStewart) August 16, 2021

Многие известные люди, в том числе в Демократической партии, осудили администрацию президента за то, что американские граждане и уязвимые группы афганцев не были своевременно эвакуированы из страны.

«У нас есть моральный долг перед афганским народом. Роль США в этом кризисе неоспорима. Мы не должны жалеть времени и ресурсов для помощи беженцам в безопасном и скорейшем выезде из Афганистана. Мы обязаны немедленно принять их в США и предоставить реальную поддержку, пока они восстановят нормальную жизнь», — написала общественная активистка и член Палаты представителей от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес.

We have a moral obligation to the Afghan people. The U.S. role in this crisis is indisputable. We must waste no time or expense in helping refugees safely & swiftly leave Afghanistan. We must immediately welcome them to the U.S. & provide real support as they rebuild their lives. — Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) August 16, 2021

«Самая печальная часть речи Байдена по поводу Афганистана — это то, что все и так согласны с тем, что вывод войск был правильным решением. Он спорит с возражениями, которых никто не выдвигает, вместо того, чтобы заняться эвакуацией людей», — написал бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

The most frustrating part of the Biden's Afghanistan messaging is that everyone already agrees that leaving is the right choice.



Instead he fearfully argues against positions no one holds while refusing to contend with the actual evacuation.



He could have reached people. https://t.co/Ik2LszOcYo — Edward Snowden (@Snowden) August 16, 2021

Другие выразили беспокойство по поводу того, что миллиарды долларов, потраченных на афганскую армию, выброшены на ветер, а все оружие и военная техника попали в руки талибов.

«То, чего Байден не может отрицать: миллиарды американских долларов, выделенных на оружие для афганской армии, теперь попали непосредственно в руки исламских экстремистов и террористов. Например, дроны Insitu ScanEagle, загруженные в грузовик, как мешки картошки, после того как члены «Талибана» ворвались в покинутую военную базу в Кундузе», — написал индийский журналист Шив Арур.

What Biden can’t sidestep: Billions in American money spent on weapons for the Afghan Army now directly in the hands of Islamic extremists & terrorists. Like these ScanEagle drones loaded like potato sacks into a truck after the Taliban raided the abandoned Kunduz base: pic.twitter.com/80bV1PwnBn — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 17, 2021

По словам Бреммера, это то, «чего можно было ожидать при Трампе, но никак не при Байдене — унилатерализм. Мы вели эту борьбу вместе с нашими союзниками на протяжении двух десятилетий, это групповая операция, но обзор политики командой Байдена был сделан без участия партнеров. Они не сотрудничали с союзниками, это, по-моему, большая ошибка».

