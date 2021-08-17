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Политики в США раскритиковали Байдена, уехавшего на отдых после речи о ситуации в Афганистане
США
Политики в США раскритиковали Байдена, уехавшего на отдых после речи о ситуации в Афганистане
PrScr YouTube  /  Государственный департамент США

После того как президент США Джо Байден произнес короткую речь, оправдав вывод войск из Афганистана, он отправился обратно на отдых в Кэмп-Дэвид. Десятиминутное выступление главы государства вызвало шквал критики в социальных сетях.

Сегодня Байден был вынужден вернуться после трехдневного отпуска с семьей, чтобы разрешить первый крупномасштабный внешнеполитический кризис, возникший в течение его президентского срока — стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане, которая вынудила Белый дом в срочном порядке эвакуировать из страны граждан США и работавших с ними афганцев, прежде чем боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установят полный контроль над страной.

Американские политики осудили Байдена после речи о выводе войск из Афганистана
Global Look Press  / Oliver Contreras / Consolidated News Photos

Еще в июне 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен выражал сомнения по поводу того, что «произойдет немедленное ухудшение ситуации» после начала сокращения численности войск. Однако именно такой сценарий развернулся в Афганистане в первые три дня после поездки Байдена в Кэмп-Дэвид.

Глава государства выступил с речью в Белом доме, где подчеркнул, что не жалеет о выводе американских войск из страны.

«Я твердо придерживаюсь своего решения, — заявил президент во время речи в приемной комнате Белого дома. — Спустя 20 лет пребывания США в Афганистане, я понял на горьком опыте, что подходящий момент для вывода войск никогда бы не наступил».

Байден добавил, что дальнейшее пребывание американского военного контингента в Афганистане могло привести к «эскалации конфликта» и потерям для США, что не соответствует национальным интересам государства. Американский президент признал, что Афганистан попал под контроль «Талибана», вопреки ожиданиям администрации США.

Американские политики осудили Байдена после речи о выводе войск из Афганистана
Global Look Press  / Chris Kleponis / Keystone Press Agency

«По правде говоря, ситуация развернулась намного быстрее, чем мы думали. Так что же случилось? Политические лидеры Афганистана сдались и сбежали из страны. Вооруженные силы проиграли, иногда даже не пытаясь бороться», — продолжил президент.

Взяты врасплох

Одним из первых признаков неотложности проблемы можно было увидеть на фотографии, опубликованной на официальной странице Белого дома в Twitter. 14 августа президент провел видеоконференцию с вице-президентом Камалой Харрис и командой по национальной безопасности для того, чтобы предпринять «продолжающиеся усилия по сокращению гражданского присутствия в Афганистане».

В тот же день был проведен брифинг членов парламента и высокопоставленных лиц администрации, в ходе которого было сделано два важных заявления. Во-первых, по словам чиновников, в Афганистане находилось более 60 тысяч человек, имевших право на эвакуацию. Во-вторых, представители правительства пересмотрели свое июньское заявление о том, что угроза США со стороны группировки «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) относится к «средней степени риска» и будет актуальна только через два года.

«Их явно застали врасплох. Люди обеспокоены по поводу эвакуации, а также угрозы национальной безопасности США», — отметил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Уже 16 августа талибы вошли в Кабул, а в Сети распространились тревожные кадры: в атмосфере паники и хаоса сотни афганцев, сотрудничавших с американской оккупационной администрацией, прорвались на летное поле аэропорта, чтобы покинуть страну. Многие из них в отчаянии пытались зацепиться за шасси улетавшего американского военного самолета.

Байден собирает все шишки

Решение администрации Байдена о выводе войск из Афганистана и недавние последствия этого шага вызвали жесткую критику со стороны всех политических сил в США, особенно среди членов Республиканской партии.

Глава Группы «Евразия», консалтинговой компании, оценивающей политические риски, Иэн Бреммер заявил, что это «самое неудачное внешнеполитическое решение за последние десятилетия» и он «пребывает в глубоком шоке и разочаровании из-за грубой ошибки».

«Президент умело отвечает, почему он принял решение о выводе войск из Афганистана. При этом Байден не берет на себя никакой ответственности за негативные последствия этого шага, обвиняя во всем афганский народ. Это плохой пример для лидера», — написал Бреммер в Twitter.

«Байден теперь возвращается в отпуск. В 16:50 он вернулся в Кэмп-Дэвид. Не надо удивляться этому. Президент произнес речь на 10 минут, теперь ему нужны неделя-другая, чтобы восстановить силы», — посмеялся сын экс-президента Дональд Трамп-младший.

«Байден ушел, не ответив на вопросы. Он еле смог выступить с речью и не мог даже дать ответ на вопросы. Не совсем тот подход, который порождает доверие. И однозначно не ответ на катастрофу такого масштаба», — заявила журналист Fox News Тэмми Брюс.

Американские политики осудили Байдена после речи о выводе войск из Афганистана
PrScr YouTube  / Госдепартамент США

«Президент Байден недавно говорил, что «Талибан» не возьмет контроль над Афганистаном. Это он врал американскому народу или просто понятия не имел о реальной ситуации?», — задался вопросом конгрессмен от Республиканской партии Крис Стюарт.

Многие известные люди, в том числе в Демократической партии, осудили администрацию президента за то, что американские граждане и уязвимые группы афганцев не были своевременно эвакуированы из страны.

«У нас есть моральный долг перед афганским народом. Роль США в этом кризисе неоспорима. Мы не должны жалеть времени и ресурсов для помощи беженцам в безопасном и скорейшем выезде из Афганистана. Мы обязаны немедленно принять их в США и предоставить реальную поддержку, пока они восстановят нормальную жизнь», — написала общественная активистка и член Палаты представителей от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес.

«Самая печальная часть речи Байдена по поводу Афганистана — это то, что все и так согласны с тем, что вывод войск был правильным решением. Он спорит с возражениями, которых никто не выдвигает, вместо того, чтобы заняться эвакуацией людей», — написал бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

Другие выразили беспокойство по поводу того, что миллиарды долларов, потраченных на афганскую армию, выброшены на ветер, а все оружие и военная техника попали в руки талибов.

«То, чего Байден не может отрицать: миллиарды американских долларов, выделенных на оружие для афганской армии, теперь попали непосредственно в руки исламских экстремистов и террористов. Например, дроны Insitu ScanEagle, загруженные в грузовик, как мешки картошки, после того как члены «Талибана» ворвались в покинутую военную базу в Кундузе», — написал индийский журналист Шив Арур.

По словам Бреммера, это то, «чего можно было ожидать при Трампе, но никак не при Байдене — унилатерализм. Мы вели эту борьбу вместе с нашими союзниками на протяжении двух десятилетий, это групповая операция, но обзор политики командой Байдена был сделан без участия партнеров. Они не сотрудничали с союзниками, это, по-моему, большая ошибка».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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