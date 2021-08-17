Сельчанин надругался над пожилой матерью друга в Удмуртии

Ижевск, 17 августа. Жителя Удмуртии задержали за сексуальное насилие над 71-летней односельчанкой. Как стало известно ФАН, происшествие произошло в доме потерпевшей.

Преступление было совершено 13 августа в одной из деревень Юкаменского района. В местный отдел полиции обратилась 71-летняя женщина и сообщила, что ее избил и изнасиловал ее знакомый. По горячим следам правоохранители задержали 38-летнего подозреваемого. Им оказался сосед заявительницы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова.

Выяснилось, что подозреваемый был ранее судим за кражу и официально нигде не трудоустроен.

«Он пришел в гости к сыну потерпевшей, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они втроем стали злоупотреблять спиртными напитками. После того, как отпрыск пенсионерки примерно в 21:00 заснул в пьяном угаре, у гостя появилось непреодолимое половое влечение».

Подозреваемый, который сожительствует с женщиной и воспитывает ее малолетнего ребенка, предложил выпившей пенсионерке вступить с ним в половую связь, однако женщина наотрез отказала навязчивому другу сына.

«Задержанный решил поступить по принципу: не хочешь по-хорошему будет по-плохому. Он несколько раз ударил старушку по голове и повалил на кровать. Потом сорвал одежду и длительное время насиловал ее пальцами в половые органы. В это время сын пострадавшей мирно спал рядом», — дополнил источник.

На утро женщина протрезвела и решила сообщить о произошедшем в полицию. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе местного содержания. Если вина сельчанина будет доказана в суде, то ему грозит до 6 лет лишения свободы.