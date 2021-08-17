Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 18:06
18:06
Политика
Друзь связал новую амнистию на Украине с киевским планом обострения в Донбассе
18:05
Общество
Девятнадцатилетний футболист скончался после заражения коронавирусом в Италии
18:04
Общество
Пожарные вытащили двух человек из окна горящего дома в Томске
18:04
Африка
Тунисская партия «Ан-Нахда» потребовала возобновления работы парламента
18:01
Происшествия
Московский суд назначил еще один штраф Google в размере 5 млн рублей
18:00
Экономика
Погранпереход «Торхам» между Афганистаном и Пакистаном открылся для грузов
18:00
Общество
Михаил Колчев объяснил, почему чиновники боятся партии «Родина»
18:00
Общество
Экс-футболист Дмитрий Булыкин назвал преимущества Шугалея в предвыборной гонке
17:59
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич может лишиться 400 тысяч рублей из-за срыва отпуска в Сочи
17:55
Политика
Падение Афганистана: день, когда американская сверхдержава перестала существовать
Все новости

Украинцы опубликовали в Сети видео с превращающимся в болото Днепром зеленого цвета

  /   Обновлено: 17 августа 2021 17:20
Общество
Украинцы опубликовали в Сети видео с превращающимся в болото Днепром зеленого цвета
Prt Scr youtube.com  /  QHA - Qırım Haber Ajansı

Киев, 17 августа. Река Днепр в десяти километрах от Черкасс гибнет, превращаясь в болото. Страшную картину засняли на видео жители Украины.

Водоем, усеянный дохлой рыбой, превращается в «зеленую кашу», как сообщают пользователи соцсети из Украины. При этом в районе Днепра, по словам очевидцев, стоит страшная вонь. Украинцы жалуются, что речных обитателей в водоеме с каждым годом становится все меньше, а скоро рыбы не останется вообще.

«Днепр погибает, сегодня намотали почти 100 км по Днепру, вода каждый год все хуже и хуже, все усеяно дохлой рыбой», — написала пользователь Facebook.

Местные жители констатируют, что Днепр в скором времени постепенно превратиться в болото. Видео, которое опубликовала на своей странице в соцсети жительница Черкасс, наглядно показывает реальное состояние реки. В хештегах пользователь констатировала, что Днепр погибает и окрестила ситуацию катастрофой.

«Ежегодно мы ныряем и смотрим, что рыбы становится все меньше и меньше, рыб-санитаров массово вылавливают сетями, скоро не будет рыб вообще, а вместо воды будет везде вот такая зеленая каша», — комментирует автор видео Ирина Вербивская состояние Днепра.

К заболачиванию водоема могла привести халатность властей Украины. Данная проблема стала особенно актуальной после перекрытия Северо-Крымского канала. В Днепр впадает множество притоков, из реки подпитываются русла. Блокировка подачи воды по каналу нарушила всю экосистему бассейна рек, от чего страдает не только Украина, но и соседние государства.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Украинцы опубликовали в Сети видео с превращающимся в болото Днепром зеленого цвета
днепр болото загнивание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru