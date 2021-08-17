Украинцы опубликовали в Сети видео с превращающимся в болото Днепром зеленого цвета

Киев, 17 августа. Река Днепр в десяти километрах от Черкасс гибнет, превращаясь в болото. Страшную картину засняли на видео жители Украины.

Водоем, усеянный дохлой рыбой, превращается в «зеленую кашу», как сообщают пользователи соцсети из Украины. При этом в районе Днепра, по словам очевидцев, стоит страшная вонь. Украинцы жалуются, что речных обитателей в водоеме с каждым годом становится все меньше, а скоро рыбы не останется вообще.

«Днепр погибает, сегодня намотали почти 100 км по Днепру, вода каждый год все хуже и хуже, все усеяно дохлой рыбой», — написала пользователь Facebook.

Местные жители констатируют, что Днепр в скором времени постепенно превратиться в болото. Видео, которое опубликовала на своей странице в соцсети жительница Черкасс, наглядно показывает реальное состояние реки. В хештегах пользователь констатировала, что Днепр погибает и окрестила ситуацию катастрофой.

«Ежегодно мы ныряем и смотрим, что рыбы становится все меньше и меньше, рыб-санитаров массово вылавливают сетями, скоро не будет рыб вообще, а вместо воды будет везде вот такая зеленая каша», — комментирует автор видео Ирина Вербивская состояние Днепра.

К заболачиванию водоема могла привести халатность властей Украины. Данная проблема стала особенно актуальной после перекрытия Северо-Крымского канала. В Днепр впадает множество притоков, из реки подпитываются русла. Блокировка подачи воды по каналу нарушила всю экосистему бассейна рек, от чего страдает не только Украина, но и соседние государства.