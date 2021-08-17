Правительство РФ продлило программу льготной семейной ипотеки. События дня

Программу льготной семейной ипотеки продлили до конца 2023 года
Правительство России приняло решение продлить программу льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. Об этом глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания кабмина.
«По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», — сказал Мишустин.
По словам премьер-министра, с помощью программы молодые семьи смогут решить квартирный вопрос, купив собственное жилье под 6% годовых. Использовать кредит можно как на приобретение квартиры, так и на строительство частного дома. В правительстве уверены, что такие меры позволят большему числу молодых родителей стать обладателем собственной жилплощади.
Киев опроверг информацию об оставшихся в Кабуле бойцах ВСУ
facebook.com / Міністерство оборони України
На покинутой американцами военной базе в Кабуле не осталось украинских солдат. Такое заявление сделала замминистра обороны Незалежной Анна Маляр.
«Миротворческий персонал, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, по состоянию на 8 июня вернулся на Украину», — заявила она.
Ранее сразу несколько украинских СМИ сообщили, что в Кабуле застряли 12 военных. Как рассказала журналистам сестра одного из контрактников, с базы вывезли только американцев. Издание «Сегодня» добавляет, что в МИД Украины знают об оставшихся в Кабуле гражданах страны, но, по словам дипломатов, пока не могут их эвакуировать.
В России появится пятая вакцина против COVID-19
government.ru / Пресс-служба Правительства Российской Федерации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала скорое появление в России уже пятой вакцины против коронавируса. Информация была озвучена в ходе круглого стола «Санитарный щит страны — безопасность для граждан». В конце июня «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Ее отличают от предшественницы технологические особенности производства. Новую разработку планируют зарегистрировать в России в августе. Прибавление в семействе отечественных вакцин, по мнению Анны Поповой, поможет эффективнее блокировать распространение коронавирусной инфекции в стране.