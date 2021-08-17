Правительство РФ продлило программу льготной семейной ипотеки. События дня

Программу льготной семейной ипотеки продлили до конца 2023 года

Правительство России приняло решение продлить программу льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. Об этом глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания кабмина.

«По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, с помощью программы молодые семьи смогут решить квартирный вопрос, купив собственное жилье под 6% годовых. Использовать кредит можно как на приобретение квартиры, так и на строительство частного дома. В правительстве уверены, что такие меры позволят большему числу молодых родителей стать обладателем собственной жилплощади.