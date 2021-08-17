В Ивановской области пятеро детей пострадали в ДТП с участием маршрутки и легковушки

Иваново, 17 августа. Десять человек, в том числе пятеро детей, получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля Kia. ДТП случилось на трассе в Ивановской области.

По предварительным данным, маршрутный микроавтобус следовал из Владимира в Кострому. На реконструируемом участке недалеко от поворота на Ломы в транспортное средство врезалась встречная иномарка, которая пошла на обгон, но не успела завершить маневр.

В результате произошедшего девяти пассажирам автобуса и одному человеку из легковушки потребовалась медицинская помощь. Серьезных повреждений никто не получил, отметили в региональной ГИБДД.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция Подмосковья отметила рост случаев детского дорожно-транспортного травматизма. По данным сотрудников ведомства, с начала года на территории Москвы и Московской области в ДТП погибли семь детей и 280 пострадали, передавало РИАМО.