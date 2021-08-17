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Эксперт Ильина предложила создать доступные площадки для выгула больших собак
Общество
Эксперт Ильина предложила создать доступные площадки для выгула больших собак
pixabay.com  /  AnjaGh

Санкт-Петербург, 17 августа. Владельцам крупных собак нужно обеспечить доступ к специализированным площадкам выгула питомцев. Об этом в студии Медиагруппы «Патриот» рассказала эксперт Наталья Ильина.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 18 августа, рассмотрит инициативу о введении обязательного страхования для владельцев потенциально опасных собак. Своеобразный ОСАГО для домашнего животного призван обезопасить горожан. В том числе, за нарушение правил выгула питомца предлагается вводить гражданскую ответственность. Законодательный проект стал одной из тем брифинга на площадке медиацентра «Патриот».

Разговор об ответственности за больших собак ведется давно, рассказала владелец питомника «Северная застава» Наталья Ильина. Однако добиваться безопасности выгула нужно не запретами.

«Мы всегда говорим о том, что начинать нужно с повышения уровня гражданской ответственности владельца, образования и с условий безопасного выгула во дворах», — сообщила эксперт.

Для начала необходимо обеспечить владельцам собак специализированными площадками в непосредственной близости от дома — хотя бы через двор. Необходимо дать людям возможность соблюдать установленные правила.

На вопросы о «собачьем ОСАГО» эксперты отвечали в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот». Трансляция мероприятия доступна по ссылке.

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