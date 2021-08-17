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Сотрудники ГИБДД из Тюмени помогли беременной женщине попасть в больницу

  /   Обновлено: 17 августа 2021 17:04
Общество
Сотрудники ГИБДД из Тюмени помогли беременной женщине попасть в больницу
pixabay.com  /  u_96tmu9c4

Тюмень, 17 августа. Беременная тюменка своевременно получила медицинскую помощь благодаря отзывчивости местных инспекторов ГИБДД.

Женщина уверена, что благодаря их желанию помочь ей удалось сохранить ребенка. По словам тюменки, инспекторы ГИБДД на патрульной машине остановились на трассе Екатеринбург — Тюмень и согласились отвезти ее до Областной клинической больницы №2.

«Приехала неотложка, фельдшер сразу сказала, что мне нужно в больницу, но они туда не возят. Мы понимали, что скорая может не приехать быстро в загородный поселок, таксисты отмалчивались, и решено было доехать своим ходом, обратившись на посту к работникам госавтоинспекции», — рассказала девушка в социальных сетях.

По пути в больницу сотрудникам ГИБДД пришлось нелегко, так как они разгоняли «обочечников», вспомнила будущая мать. Она также поделилась, что по пути вспоминала случаи, когда экстренные службы не успевали спасти чью-то жизнь из-за таких людей.

Ранее стало известно, что жители Новосибирска пришли на помощь пловцу, который решил перебраться через реку. Обессилевшего в процессе спортсмена в итоге забрали на катере сотрудники спасательных служб.

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ГИБДД беременность помощь хорошие новости россии
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