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Депутаты Украины смогут общаться с российскими коллегами только с ведома Зеленского
Политика
Депутаты Украины смогут общаться с российскими коллегами только с ведома Зеленского
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Киев, 17 августа. В Верховную раду внесен законопроект, согласно которому депутатам всех уровней запрещается общаться с любыми должностными лицами Российской Федерации.

Как сообщает издание «Новороссия», инициатором законопроекта стал глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Согласно документу, вынесенному на обсуждение, депутатам всех рангов, включая и органы местного самоуправления, запрещается установление любых контактов и взаимодействие с должностными лицами Российской Федерации. Отмечается, что данный запрет, в частности, касается обсуждения ситуации в Донбассе или в Крыму.

Есть уточнение, что отменить запрет или разрешить общение между депутатами и государственными чиновниками двух стран возможно только в случае разрешения президента Украины.

Ранее ФАН сообщал о сокращении газовых запасов Украины на 30% в сравнении с 2020 годом.

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