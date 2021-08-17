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Власти Курганской области отменили концерты с участием Бабкиной
Общество
Власти Курганской области отменили концерты с участием Бабкиной
Pr Scr instagram.com  /  @ngbabkina

Курган, 17 августа. Эстрадная исполнительница Надежда Бабкина не сможет выступить в Курганской области в ближайшее время. Власти региона отменили концерты с ее участием из-за пандемии коронавируса.

Артистка должна была выйти на сцену в восьми городах Курганской области в период с 21 по 29 августа. Об отмене концертов сообщается в официальной группе Надежды Бабкиной и театра «Русская песня» в соцсети «ВКонтакте».

«Нам жаль, что долгожданная встреча с ценителями народной музыки и коллективами, подавшими заявку на участие в фестивале-марафоне, не состоится в этом году», — приводит выдержку из сообщения «Культуромания».

В рамках концертов были запланированы выступления местных коллективов. Впускать зрителей на мероприятия собирались бесплатно. Представители коллектива Бабкиной выразили надежду на будущие встречи с жителями Курганской области.

Надежда Бабкина тяжело переболела COVID-19 в прошлом году. Исполнительницу даже вводили в медикаментозную кому. По словам артистки, спастись от коронавируса поможет прививка.

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