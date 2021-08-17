Талибы обвинили американцев в падении людей с самолета

Кабул, 17 августа. Представитель движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) Сухейл Шахин обвинил США в гибели людей во время эвакуации из аэропорта Кабула.

Кадры с падающими с самолета людьми, появились накануне в Сети. ЧП произошло во время эвакуации афганцев. Предположительно, погибшими являются те, кто решил зацепиться за шасси взлетающего судна и сорвался вниз после взлета.

Шахин обвинил в случившемся американцев, которые, по его словам, должны были обеспечивать безопасность и не допустить трагедии. Кроме того, самолет, который эвакуировал людей, принадлежал США, добавил он.

Талибы (Движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ) начали наступление после вывода американских военных из Афганистана. Боевики захватили власть. Бывший глава Афганистана сложил полномочия и покинул страну. Он отметил, что так можно не допустить кровопролития.

1 Организация запрещена на территории РФ.