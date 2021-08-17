Экс-посол РФ в Афганистане Конаровский раскрыл истинную цель принятых «Талибаном» законов

Санкт-Петербург, 17 августа. Принимаемые в Афганистане движением «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в РФ) законы преследуют конкретную цель, заявил экс-посол России Михаил Конаровский.

Истинная цель, которой преследуют талибы, принимая законы о запрете ростовщичества, наркотиков и кровной мести, заключается в легитимизации в глазах мирового сообщества, заявил Конаровский в рамках конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Однако в принятых талибами законах есть серьезные противоречия, уверен кандидат исторических наук.

«Там есть противоречия исторического афганского свойства — это вопрос кровной мести. Она (закреплена. — Прим. ред.) в их кодексе поведения Пуштунвалай, причем она является обязательной. Кровная месть существовала, существует и будет существовать. Это (новые законы талибов. — Прим. ред.) заявка на то, чтобы изменить традиционные уклад жизни. Хотя я бы не решался сказать это в серьезном плане, потому что основная задача талибов — путем принятия законов успокоить международное сообщество, которое очень взбудоражено, чтобы потихоньку получить легитимность, — объяснил ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО.

Также Конаровский проанализировал заявления талибов о невозможности создания в «Исламском эмирате Афганистан» коалиционного правительства. Как отметил экс-посол РФ, на этот шаг все равно в том или ином виде придется пойти: если «Талибан» хочет удержать страну, ему придется считаться с многочисленными национальными меньшинствами, которые с середины прошлого века представляли заметную политическую силу на местной арене.

«Афганистан — очень сложная страна, многомерная, многослойная, и поэтому дернул за один кончик — и рискуешь обрушить всю конструкцию. Чтобы талибам укрепиться во власти, им нужно быть внимательнее к этим обстоятельствам, в частности к тому, какую роль в последние десятилетия играют национальные меньшинствам: таджики, узбеки. Причем их возвышение началось еще в 40-е годы прошлого века, но особое место в политической жизни страны они получили в 60 -х годах, когда они составили костяк одной из ведущих политических партий левой ориентации. <...> Поэтому если талибы хотят закрепиться у власти, они должны понять эту ситуацию, отказаться от экстремистских лозунгов <...> и быть более лояльными», — резюмировал регионовед.

Также посол России Михаил Конаровский в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудил реакцию российских дипломатов на захват власти в Афганистане «Талибаном». Также дипломат проанализировал перспективы отношений России и США на фоне изменившейся обстановки в стране и заявленной Вашингтоном необходимости сотрудничества в сфере международной безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.