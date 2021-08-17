Первый тренер Соболева отреагировал на невызов форварда в сборную России

Москва, 17 августа. Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболев прокомментировал невызов игрока в сборную России по футболу.

Список футболистов, вызванных в сборную России по футболу на сентябрьские матчи квалификации Евро-2023, был опубликован пресс-службой РФС накануне. В него не попал нападающий «Спартака» Александр Соболев, который принимал участие в Евро-2020.

Решение Валерия Карпина и его помощников в интервью изданию «Чемпионат» прокомментировал первый тренер нападающего Александр Горбунов. Он считает, что Соболев находится в нормальной форме.

«Какой спад?! На предсезонном турнире он признавался лучшим игроком. Чтобы что-то показывать, нужен тайм или 30 минут. За 15 минут что он покажет? Невызов в сборную, возможно, связан с видением Карпина. Заболотный вообще не играет, а Валерий Георгиевич его вызывает», — отметил Горбунов.

Первый тренер Соболева убежден, что 24-летний нападающий обязательно вернется в национальную команду. В сентябре сборная России сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.